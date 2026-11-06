Hvězda v divadle

Diváky tam potěší písně z muzikálu Hvězda, poezie a povídání s Šárkou Neprašovou a Danielem Rausem.
Koncert je volně přístupný za dobrovolné vstupné, začátek je od 18 hodin.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Diváky tam potěší písně z muzikálu Hvězda, poezie a povídání s Šárkou Neprašovou a Danielem Rausem.
Koncert je volně přístupný za dobrovolné vstupné, začátek je od 18 hodin.
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po hrdinovi seriálu Kobra 11, veze ložnici, koupelnu, pračku, myčku i vlastní čističku vody. V české dílně...
Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale přiznává, že některé kultovní hlášky ze svých rolí dlouho vůbec neznala. V rozhovoru vzpomíná na...
Lidé s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji získají šanci na uplatnění na běžném trhu práce díky osvědčené mezinárodní metodě IPS, kterou zavádí ostravská organizace Spirála. Projekt...
Povolební jednání v Prostějově tři dny před ustavujícím zasedáním zastupitelstva zatím nevyústila v podpis koaliční smlouvy. Vítězné Na rovinu! (STAN, TOP 09,...
Ve vyprodaném sále Janáčkova divadla v Brně dnes znovu po dvou letech vystoupili Bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hrůši. Pro festival Janáček Brno...
Brněnská organizace ODS bude mít nové vedení. Oblastní sněm strany dnes zvolil předsedou nového brněnského radního pro majetek a bytovou výstavbu Matyáše...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Za špatnou zprávu označil starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera informaci o tom, že americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za více než 40 miliard...
Středočeská policie pátrá po šestatřicetileté Ludmile Jaňourové se sebevražednými sklony, která v pátek odpoledne utekla záchranářům před převozem na vyšetření. Může mít u sebe nůž, lidé by se ji...
Krajský soud v Plzni zamítl stížnost na průběh a výsledky voleb v Chebu. Stěžovali si kandidující odpůrci Strategického podnikatelského parku (SPP), kteří...
V devítitisícovém Novém Městě nad Metují na Náchodsku by měla vládnout radniční čtyřkoalice složená z vítězné ODS, z uskupení Východočeši Nové Město nad...
Brodec na Lounsku, obec nejdéle řízená správcem, má po čtyřech letech zastupitelstvo. Kandidátka byla pouze jedna, starostou se stal Petr Kotek, který byl v...
Miliardář a někdejší šéf loděnické továrny na gramodesky Zdeněk Pelc, který podle policie zavinil loni v létě pod vlivem alkoholu smrtelnou nehodu, chtěl před podáním obžaloby uzavřít dohodu o vině a...
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Přijímačky na střední školy se blíží a deváťáci začínají řešit, kam podat přihlášku. Ne každý přitom musí dosáhnout vysokého počtu bodů, aby se dostal na maturitní obor. V Praze loni uspěli i...
Na komentované prohlídky a výstavu doplněnou o promítání dobových dokumentárních filmů se mohou těšit návštěvníci, kteří 17. listopadu zavítají do Památníku...