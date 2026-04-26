Hvězdou Benátské! v Liberci budou Roxette, novinkou Mácháče bude afro house

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Dva nejnavštěvovanější festivaly v Libereckém kraji Benátská! v Liberci i Mácháč v Doksech budou mít letos jinak upravené areály. Hvězdou liberecké akce bude kapela Roxette, novinkou festivalu elektronické taneční hudby u Máchova jezera bude afro house, vyplývá z informací od organizátorů pro ČTK.

Festival Benátská! bude od 23. do 26. července v Liberci tradičně v městském areálu ve Vesci. "Ve spolupráci s městem jsme dělali v areálu nějaké úpravy a teď vymýšlíme jeho nové rozložení," řekl ředitel Benátské! Pavel Mikez. Podle něj z areálu odtěžili val, který odděloval obě hlavní scény. "Teď je areál spojený v jeden rovnější prostor, což nám umožňuje natočit jinak pódia," dodal. To podle něj usnadní nejen průchod návštěvníků, ale i příjezd aut s technikou.

Loňský 31. ročník Benátské! navštívilo rekordních více než 40.000 lidí. "Návštěvnost má v posledních letech vzrůstající tendenci a i v předprodeji pro letošní rok máme nárůst. Takže jsme rádi, že nám návštěvníci zachovávají přízeň," dodal Mikez.

Hvězdou Benátské! bude popová kapela Roxette. Její zakladatel Per Gessle po smrti zpěvačky Marie Fredrikssonové spojil své hity jako It Must Have Been Love, The Look nebo Joyride s hlasem Leny Philipssonové a odstartoval tak novou éru populární švédské skupiny.

Vystoupí také kapely Lucie, Mirai, No Name, Chinaski, Mig 21, Škwor či Wohnout. Především mladší generaci by pak měli oslovit umělec Sofian Medjmedj a skupiny ATMO Music, The Fialky nebo Totální nasazení.

Na 24. ročník se chystají organizátoři festivalu Mácháč, na který v předchozích letech denně zavítalo až 10.000 lidí. Letos bude 14. až 15. srpna opět na pláži Klůček. "Návštěvníci se mohou těšit na žánry jako house, techno, melodic techno, drum & bass a další subžánry klubové scény," uvedl za organizátory Petr Tajčman.

Novinkou bude podle něj Afro House Forest stage, která rozšiřuje žánrové zaměření festivalu o afro house a příbuzné styly. "Zásadní změnou jsou také dramaturgicky výrazně posílené Eden stage a Pandaland stage, přičemž každá z nich bude hostit vlastního zahraničního headlinera. Celkově se letošní ročník vyznačuje vyšším počtem zahraničních interpretů než v předchozích letech, což se odráží i v dramaturgii jednotlivých stagí," uvedl Tajčman.

V létě u Máchova jezera tak vystoupí Rodriguez Jr., Kollektiv Turmstrasse, Konstantin Sibold, Monkey Safari, Mark Reeve, Anna Tur, Kasablanca, Sound Rush, Mozey, A.D.H.S., Onfaya, Area ?ne, Fovos či Noise Not War.

I areál pro festival Mácháč dozná před letošním ročníkem několik změn. "Bude působit vizuálně komplexněji a zároveň jednotněji, s větším důrazem na dekorace v jednotlivých částech areálu," dodal Tajčman.

V Libereckém kraji se v létě budou konat i další tradiční kulturní akce. Mezi dlouhodobé se řadí například putovní festival Hrady.CZ, jehož poslední zastávka bude na konci srpna opět na Bezdězu. Na 21. ročníku této akce vystoupí kapely Mirai, Rybičky 48, Mig 21 či Krucipüsk nebo zpěváci Daniel Landa, Tomáš Klus Xindl X či Lenny.

Místo mezi tradičními akcemi získává i třeba The Culture Liberec, který propojuje rap, pop a street-kulturu. Jeho čtvrtý ročník bude 21. a 22. srpna v Liberci opět na střeše parkoviště u konečné tramvaje v Horním Hanychově. Vystoupit by měli přední interpreti rapu a popu jako jsou Yzomandias, Rytmus, Paulie Garand, Sima, Adam Mišík, Nik Tendo či Smack One.

