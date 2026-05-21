Legendární Hydru vracejí nadšenci na koleje, barva nového nátěru budí emoce

Lada Válková
  10:52aktualizováno  11:26
Sledovat Metro na Googlu
Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku vrací na železniční tratě v Libereckém kraji. Živoucí legendu řady 854 (původně M 296), která je schopná zvládnout i náročný kopcovitý úsek z Tanvaldu do Kořenova včetně ozubnicových výhybek, převzali dobrovolníci ze spolku Zubačka koncem loňského roku. Opraveným motorákem se cestující poprvé svezou v pátek 22. května.
Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku vrací na železniční tratě v Libereckém kraji. | foto: Železniční společnost Tanvald, o. p. s.

„Spodek vozu je červený a vršek krémový,“ vysvětluje původ slangového označení barvy nátěru Petr Prokeš, ředitel Železniční společnosti Tanvald, o. p. s. „Tyto motorové vozy se po roce 2000 kompletně renovovaly a někteří nám vyčítají, že sice dáváme původní lak z roku 1969, ale že neměníme úplně všechny věci do stavu z roku 69,“ říká.

Pohledové prvky, které nemají vliv na bezpečnost, například kryty světel, do původního stavu vrátili, ale třeba dveře – kvůli bezpečnosti cestujících – nechali ve stavu po rekonstrukci.

Drtivá většina komentujících na Facebooku si renovaci pochvaluje, některým však vadí zmiňovaná barva laku. „Nebarvil bych to a nechal to na Najbrta,“ uvádí Filip Bauer s odkazem na modro-modrý design. „Být to moje, nespěchám s lakem, ale nejdřív upravím, co jde, do původního stavu a pak teprve budu lakovat. Nebo to nalakuji do schématu, jak to vyjelo po rekonstrukci,“ zamýšlí se na sociální síti Lukáš Obermajer.

„Dobrá barva, vypadá skoro jako M.475. Čekal jsem, že to nebude sedět – stará barva a nové dveře, ale nakonec to vypadá dobře,“ míní Jan Miksa.

Hydru představí už v pátek od 17:30 na Muzejní noci, cestující se budou moci svézt z Kořenova přes Turnov do Liberce a dále na trase Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald – Kořenov.

Na staronový lak přispěla i veřejnost

„V Kořenově jsme připravili netradiční noční prohlídku muzea a výtopny, alternativně mohou zájemci vyjet parním vlakem do Szklarske Poreby,“ líčí Petr Prokeš. „Ve spolupráci s Českými drahami a Nadačním fondem Svět železnic se nám podařilo zachránit vůz 854. 225 (M 296. 2025) pro budoucí generace. Jedná se navíc o poslední vyrobený vůz ze série M 296.2,“ uzavírá Prokeš s tím, že náklady potřebné na opravu přesahují 650 tisíc korun. Část prostřednictvím sbírky spolufinancovala také veřejnost.

Návrat Hydry na Zubačku by podle něj nebyl možný bez party nadšenců a dobrovolníků, kteří ve svém volném čase v kořenovské výtopně pečují o podobná historická železniční vozidla, jež nevracejí do života pouze jako exponáty, ale jako vlaky, které jsou schopné obstát na trati.

Zatímco jí podobné vozy z tratí v České republice postupně mizí, protože je vytlačují modernější jednotky, Hydra opět vyjede ve dnech 4. a 5. července.

21. května 2026  10:52,  aktualizováno  11:26

