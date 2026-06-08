Hygienici kontrolovali kvalitu vody v přehradě v Jablonci, na pohled je čistá

Hygienici dnes podruhé v sezoně kontrolovali kvalitu vody ke koupání v přehradě Mšeno v Jablonci nad Nisou, která patří mezi oblíbená rekreační místa v Libereckém kraji. Výsledky odebraných vzorků budou mít ve čtvrtek či v pátek, na pohled vypadá voda čistě. Ředitelka Krajské hygienické stanice v Liberci Jana Loosová dnes novinářům řekla, že laický rozbor vody si může dělat každý návštěvník koupališť.
Stačí, když si do plastové lahve odebere vodu z nádrže, kde se chce koupat, nechá ji 20 minut odstát a pak si obsah lahve prohlédne. "Pokud je lahev zakalená v celém sloupci nebo zákal je na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice," řekla Loosová.
Odběr vody z jednoho místa nádrže hygienikům obvykle zabere kolem čtvrt hodiny. Přímo při něm zjistí, jakou má voda teplotu, pH a průhlednost. Za čistou ji považují, pokud vidí ponořený kotouč s černo-bílým vzorem alespoň v metrové hloubce, což dnes jablonecká přehrada splňovala. Voda měla teplotu 20,2 stupně Celsia a její pH bylo kolem 7,7. "Ve chvíli, kdy nám stoupá teplota, tak se tvoří lepší podmínky pro růst sinic. Takže pokud má voda nad 20 stupňů, začínáme bystřit. Pokud by byla už nad 25, tak tam očekáváme masový rozvoj sinic," uvedla Loosová.
Obvyklá hodnota pH v nádržích bývá mezi 6,5 až 8,5. "Pokud se nám dostane výše, tak víme, že kvalita vody se zhoršuje a že příčinou bývají sinice," dodala ředitelka. Přesné údaje hygienici mají z laboratorních rozborů vzorků vody.
Hygienici v Libereckém kraji budou letos stejně jako loni sledovat pravidelně 51 vodních ploch, z toho je 15 přírodních koupališť, jako je přehrada Mšeno, 12 betonových nádrží, 23 koupališť umělých a jeden biotop. S kontrolami již přístupných koupališť začali v polovině května. Na třetím z pěti stupňů hodnocení je Máchovo jezero na Českolipsku, což pro tuto vodní plochu není nic neobvyklého. Důvodem zhoršené kvality vody jsou tradičně sinice. Třetí stupeň značí, že voda není vhodná ke koupání citlivých lidí, mezi něž patří těhotné ženy, děti či alergici. Na druhém stupni jsou kvůli snížené průhlednosti rybníky ve Sloupu v Čechách a Nedamově u Dubé na Českolipsku a také v Sedmihorkách v Českém ráji. Ani pro tyto vodní plochy nejde o nic neobvyklého.