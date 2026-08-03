Hygienici při kontrolách stánků na Benátské! zjistili jen menší pochybení

Hygienici při 33 kontrolách stánků s potravinami na hudebním festivalu Benátská!, který se konal o předminulém víkendu v Liberci, odhalili jen menší pochybení. Za zjištěné nedostatky povedou čtyři správní řízení. V tiskové zprávě o tom informovala ředitelka krajského odboru hygieny výživy předmětů běžného užívání v Libereckém kraji Alena Patková. Loni při kontrolách stánků zjistili hygienici jedno pochybení, předloni tři.
Letošní nedostatky se týkaly skladování potravin, nezajištění pitné vody na mytí rukou pro obsluhu stánku i očištění pracovních nástrojů a zařízení, nedostatečné teploty pokrmů při jejich výdeji a neoznačení rozpracovaného polotovaru datem výroby a datem spotřeby. "Nezjistili jsme žádné potraviny s prošlým datem použitelnosti nebo minimální trvanlivosti a nikdo neměl problém doložit nabývací doklady k surovinám a potravinám, ze kterých se hotové pokrmy připravovaly. Nedodržení teplot u hotových pokrmů byl prohřešek ojedinělý a v průběhu kontroly byl technologicky odstraněn," dodala Patková.
V Liberci se festival Benátská! konal od 23. do 26. července v městském areálu ve Vesci. Jde o největší hudební akci v Libereckém kraji, na letošní 32. ročník přišlo přes 40.000 diváků. Největší hvězdou byla popová kapela Roxette.