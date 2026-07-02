Hygienici v Libereckém kraji na táborech kontrolují i dodržování nových pravidel

Autor: ČTK
  13:09aktualizováno  13:09
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| foto: ČTK

2. července (ČTK) - Hygienici v Libereckém kraji zahájili tento týden kontroly letních táborů pro děti. Zjišťují při nich i jak se organizátoři vyrovnali s novými podmínkami v legislativě platnými od letošního roku, které se týkají stravování, vybavení lékárniček či technického zabezpečení táborů, tedy vybavení umýváren a toalet. ČTK to dnes řekla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová.

"Zásadní podmínky a požadavky jsou stejné, ale některé se více zpřesnily a některé se částečně rozvolnily," dodala.

Dnes hygienici kontrolovali tábor v osadě Čertoryje pod Krčkovicemi v Českém ráji. Jde o dlouholetou základnu, kde mají sprchový kout už několik let originálně vybudovaný přímo ve skále. "Tím umístěním ve skále je to atraktivní pro děti, ale zároveň to pěkně zapadá do krajiny, je to funkční, spolehlivé a děti mají intimitu zajištěnou už samotnými skalami plus závěsem," ocenila Hochmalová.

Na táboře organizovaném tělovýchovnou jednotou z Benešova u Semil je od úterý 54 dětí, bydlí po dvou ve stanech s podsadou. "Letošní téma je obývání cizí planety," řekl vedoucí tábora Jaroslav Novák. Například z hasičského auta vytvořili raketu. Problém získat dostatek zájemců pro tábor podle Nováka neměli. "Máme tady děti od druhé třídy základních škol po šestnáctileté a hodně jich sem jezdí opakovaně. Jezdí sem i třeba děti rodičů, kterým se tady líbilo," dodal. Tento táborový turnus patří v kraji mezi nejlevnější, 12 dnů pobytu stojí 4100 korun.

Dnešní kontrolou prošel tábor zcela bez závad. "Všechny požadavky legislativy byly splněné. I ty nové aplikovali do praxe úspěšně," uvedla Hochmalová. S ohledem na polní podmínky má základna až nečekaně moderně vybavenou kuchyň se sporáky, kamny, ledničkou, mrazákem či spíží přímo ve skále. "Mně se tady vaří skvěle, i když je to náročné časově a někdy i fyzicky, třeba míchat šest a půl kilo masa," uvedla táborová kuchařka Lenka Jurková. Podle ní se snaží vařit dětem jídla, která mají rády. Snídaně mají formu švédských stolů. Dnes děti pomáhaly i s přípravou oběda, škrábaly brambory. I využití dětí při přípravě jídel má nová pravidla. "Zapojení dětí může být vhodnou součástí táborového programu, vždy však musí probíhat promyšleně, přiměřeně jejich věku a schopnostem a pod odpovědným dohledem dospělé osoby," dodala Hochmalová.

Jiné vybavení musí mít od letošního roku i lékárničky. "Nově tam přibyla izotermická fólie a bariérová ochrana úst při umělém dýchání, což tady je v pořádku," uvedla Hochmalová. Podle zdravotnice tábora Martiny Novotné zatím řešili jen drobné šrámy. "Vyndavání klíšťat, nějaké odřeniny, podvrtnutí, štípnutí od včely," dodala.

Za léto hygienici v kraji obvykle zkontrolují kolem 100 táborů. Loni uložili pět pokut za 5000 korun. Loni se táborů v kraji zúčastnilo skoro 16.500 dětí, obdobný počet očekávají hygienici i letos.

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