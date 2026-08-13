Hygienici zrušili zákaz pro Hamerské jezero, kvalita vody je přesto špatná

Hygienici po týdnu zrušili zákaz koupání pro Hamerské jezero v Hamru na Jezeře na Českolipsku. I tak ale nadále koupání v něm kvůli zvýšenému výskytu sinic nedoporučují, podle posledního rozboru je kvalita vody v jezeře na čtvrtém z pěti stupňů hodnocení. Zákaz koupání aktuálně neplatí pro žádné přírodní koupaliště v Libereckém kraji, vyplývá z údajů na webu Krajské hygienické stanice v Liberci.
Zvýšený výskyt sinic sice trápí Hamerské jezero každoročně, mimo letošek pro něj ale zákaz koupání platil naposledy před 15 lety. Proč je letos v jezeře kvalita vody horší než v minulých letech, starosta obce Jan Třešňák netuší. "Může to být tím obdobím sucha. Je menší přítok, voda se tolik neobměňuje a víc ohřívá," odhadl pro ČTK starosta. Voda v jezeře má 24 stupňů Celsia, loni v této době byla o tři stupně chladnější.
Čtvrtý stupeň hodnocení hygieniků značí, že voda v jezeře není vhodná ke koupání. "Představuje zdravotní riziko a každý by měl zvážit, zda je v jezeře vhodné se koupat," uvedla pro ČTK krajská mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.
Z dalších přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody Máchovo jezero u Doks na Českolipsku. Na třetím stupni hodnocení hygieniků je od začátku sezony kvůli zvýšenému výskytu sinic. Koupání v něm představuje zdravotní riziko pro citlivé jedince jako jsou děti, těhotné ženy nebo alergici. Hygienici lidem doporučují, aby se po koupání v jezeře osprchovali.
Na druhém stupni hodnocení jsou čtyři přírodní koupaliště v Libereckém kraji, mírně zhoršenou kvalitu značí snížená průhlednost vody. Od začátku sezony ji mají rybníky v Sedmihorkách v Českém ráji, Zákupech a Dubé - Nedamově na Českolipsku a nově i koupaliště v Hejnicích na Liberecku. Tomu vyschl přítok a napájené je tak jen z vrtu, který ale nemá dostatečnou kapacitu. Riziko zdravotních obtíží po koupání v těchto čtyřech nádržích je sice malé, ale i tam doporučují hygienici lidem, aby se po každém koupání preventivně osprchovali.