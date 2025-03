16:52

Mimořádná filmová projekce čeká v sobotu na návštěvníky turnovského Kina Sféra. Koncertní snímek Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl spojuje celosvětově populární kapelu (držitel ceny Grammy za skladbu Radioactive) a živý orchestr – The LA Film Orchestra v unikátní téměř dvouhodinovou podívanou.