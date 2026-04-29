Historie i les v unikátním 270stupňovém kině. Opravené infocentrum otevírá

Autor: mak
  10:52aktualizováno  10:52
Turisté se budou moci podívat do nově zrekonstruovaného informačního centra v Hradčanech na Českolipsku. Stěny jsou osazené novými informačními panely. Návštěvníky upoutá třeba interaktivní 3D mapa regionu, která stojí uprostřed místnosti. Lidé si mohou vybrat z několika projekcí.
Informační centrum se po rekonstrukci otevře lidem. Z původních interiérů zůstaly jen některé dřevěné obklady.

8 fotografií

„Je tu třeba lesnická mapa, kde uvidíme stáří porostů. Na další můžeme vidět snímky krajiny v minulosti v porovnání s dneškem, vidíme, že většinu ploch už pohltil les,“ přiblížil Jan Blažek, výrobní náměstek divize Mimoň Vojenských lesů a statků (VLS), které mají infocentrum a celou oblast na starosti.

Velkým lákadlem je unikátní 270stupňové kino. „Člověk si tam může zažít pocit, jako kdyby byl v lese, ale aniž by mu byla třeba zima. Je to prostor určený ke zklidnění. Jsou tam ve smyčce čtyři pětiminutová videa,“ popsal Jan Kobr, lesní pedagog VLS, který rekonstrukci centra připravoval.

Z původních interiérů infocentra zůstaly jen některé dřevěné obklady. Nové informační panely nad nimi se věnují historii regionu. „Je to zaměřené i na armádu. Třeba za první republiky tu chovali koně, tak je tu odkaz na vojenské hříbárny. Část panelů je věnována i letišti v Hradčanech a prostoru, na kterém se vystřídalo několik armád,“ nastínil Kobr.

Na své si přijdou i malé děti, pro které v centru připravili malou lezeckou stěnu nebo třeba skluzavku. Otevřeno tam bude od května do poloviny října, vstup je zdarma. Rekonstrukce trvala zhruba půl roku a vyžádala si necelé čtyři miliony korun.

„Expozice už neodpovídala potřebám. Spousta věcí se rozpadala, bylo to potřeba opravit,“ objasnil Blažek s tím, že by pro návštěvníky měl být v centru nejzajímavější pohled do historie regionu. Tu dokládá také třeba část stromu, na jehož letokruzích jsou vyznačené vybrané historické události.

Na znovuotevření se vypravila také první skupina studentů z gymnázia v nedaleké Mimoni. „Moc se mi to líbí, především expozice s ptactvem, kde je možné přehrát si, jaké vydávají zvuky. Ocenila bych tu trochu víc z myslivosti, více trofejí. Ale vynahrazují to panely, na kterých jsou zvířata vyobrazena,“ pověděla studentka Anna Šťastná.

Téměř stoletá vojenská historie

Vzdělávací aktivity jsou dnes nedílnou součástí činnosti VLS. „Vždy jsem se školami chodil na naši naučnou stezku Jeřáb a začínali jsme tady v informačním centru. To se nezmění, ale dalším bonusem je, že s dětmi mohu probrat i tu historii,“ dodal pedagog Kobr.

Vojenská historie oblasti sahá k začátku dvacátého století a do devadesátých let se tam vystřídalo hned několik armád. Kromě československé armády tam za druhé světové války cvičili Němci, později i Izraelci. Po roce 1968 ho dlouhou dobu využívala sovětská armáda.

„Po roce 1991 vojenský újezd zanikl a celé území se otevřelo veřejnosti,“ dodal ekonomický ředitel VLS Radek Placanda.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

29. dubna 2026  11:40

29. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

29. dubna 2026  11:32

29. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

29. dubna 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

29. dubna 2026  11:22

29. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

29. dubna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

29. dubna 2026  8:12,  aktualizováno  10:54

29. dubna 2026  10:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.