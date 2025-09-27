Terapeutické učebny i unikátní hřiště. Internát v Liberci se proměnil na školu

Autor: lav
  8:22aktualizováno  8:22
Z bývalého internátu pro mládež v liberecké Zeyerově ulici je škola. Od září sem docházejí děti se speciálními vzdělávacími potřebami včetně poruch chování.
Z bývalého internátu pro mládež v liberecké Zeyerově ulici je škola. | foto: Liberecký kraj

V budově jsou kromě nového nábytku a vybavení na míru umožňujícího práci s dětmi také klavír, keramická pec nebo horolezecká stěna. Rekonstrukce stála Liberecký kraj téměř 212 milionů korun. „Tuto školu dlouhodobě potřebujeme, protože děti s poruchami chování se obtížně řadí do běžného vzdělávacího systému,“ zmínil hejtman Martin Půta.

Z bývalého internátu pro mládež v liberecké Zeyerově ulici je škola.

Neproměnil se jen interiér, ale také okolí budovy. Nové jsou dvě venkovní učebny, hřiště pro různé sporty, vyvýšené záhony, chodníky či parkovací stání pro učitele či rodiče.

Myšlenka na hřiště, které má být hotové do konce listopadu, vzešla z řad veřejnosti až v průběhu stavby. Specifické herní prvky, jejich rozmístění či materiál, z něhož jsou vyrobené, jsou přizpůsobené tak, aby dobře sloužily hendikepovaným žákům.

„Trampolíny, houpací systémy, balanční prvky či skluzavky mohou přispět k uvolnění přebytečné energie a podpořit tak schopnost soustředění a vnitřní autoregulace. Zároveň jsou na hřišti navrženy sektory s lavičkami a stoly, kde děti budou moci dále rozvíjet základy sebeobslužných a dalších praktických dovedností,“ vyjmenovala Andrea Fulková, vedoucí tiskového oddělení kraje. Hřiště bude přístupné jak žákům, tak veřejnosti.

Terapeutické učebny

V přízemí opravené budovy se nachází šest terapeutických a odborných učeben, dále šatny, jídelna či sociální zařízení. V prvním a druhém podlaží jsou kmenové a odborné učebny, kabinet a zázemí pro žáky a učitele, zatímco třetí nadzemní podlaží je koncipované jako zázemí pro pedagogické pracovníky či speciální pedagogy. Jsou zde i čtyři speciální učebny.

Budova školy v Zeyerově ulici patří Liberci, od nějž si ji kraj v roce 2020 zapůjčil na padesát let. „Rádi bychom objekt v budoucnu získali do svého majetku včetně rozsáhlého areálu, který jej obklopuje,“ doplnil hejtman Půta. Poté by zde mohla vzniknout další podobně zaměřená zařízení. „Třeba odlehčovací služba pro rodiče autistických dětí nebo denní centrum,“ nastínil.

Přestavba, kterou převážně zaplatil kraj s přispěním Integrovaného regionálního operačního programu, začala v první polovině roku 2024. Je pod ní podepsané sdružení společností Syner a Syban.

