Návštěvníky iQlandie zaskočil zákaz vjezdu autobusů, centrum vysvětlilo důvody

Jan Pešek
  15:32aktualizováno  15:32
Prázdné parkoviště, ale před závorou cedule se zákazem vjezdu pro autobusy. Snímky pořízené před libereckým science centrem iQlandia vyvolaly na facebooku debatu, proč školní autobusy nesmí vjíždět do areálu k tomu určenému. Podle science centra je zákaz dočasný a souvisí s aktuálními jarními prázdninami.

Na zákaz vjezdu autobusů upozornila facebooková stránka Doprava Mělník a okolí. „Ač je v areálu velké a prázdné parkoviště s vyznačenými místy pro stání autobusů, autobus do areálu nesmí. Cestující se vysazují ve vozovce před areálem. Podle pokynu mají autobusy parkovat ve vzdáleném areálu ČSAD, a tak jejich řidičům nezbývá než ‚ekologicky‘ projet tam a zpět městem,“ stojí u fotek z místa, na kterých je vidět prázdné parkoviště a děti pochodující do centra.

Parkoviště u iQlandie je pro autobusy uzavřené. (13. února 2026)
„Tak s tím počítejte a v autobuse nenechávejte nic, co budete během dne potřebovat. Pokud v tom hledáte logiku, tak nehledejte, zkrátka ne vše v iQLandii je IQ,“ popichuje administrátor stránky iQlandii.

Podle mluvčí science centra Veroniky Slavíkové se jedná o dočasný krok. „Každoročně je v iQlandii v období prázdnin vyšší návštěvnost, což má samozřejmě i dopad na vytíženost parkoviště. Již dříve jsme řešili situace, kdy plné parkoviště způsobilo komplikace dopravy nejen u iQlandie, ale mělo to dopad i v celém Liberci,“ zmiňuje Slavíková.

Centrum se proto podle ní snaží najít co nejlepší možné řešení pro všechny strany. „Letos jsme se rozhodli na období jarních a letních prázdnin umožnit zastavení autobusů pouze na nástup a výstup, nikoli na celodenní stání. Autobusy zastavují na k tomu určených místech a děti vystupují na chodník u parku a do iQlandie pak přecházejí společně. Není to věc ojedinělá, je zcela běžná i u jiných návštěvnicky atraktivních míst,“ vysvětluje mluvčí.

Parkování pro desítky autobusů

Autobusy mohou stát v areálu ČSAD nedaleko OC Nisa, kde je parkovací stání pro 64 autobusů. Centrum o tom informujeme školy již během rezervace či na webových stránkách. Řidič také dostávají na místě letáčky s touto informací, mapou a kontaktem na parkoviště.

„Jeden autobus zabere v průměru osm parkovacích míst pro běžné osobní auto. Autobusy se školními skupinami opouštějí parkoviště mnohem dříve než rodina, která přijede do iQlandie na celý den. Proto bývá potřeba nechat dostatek místa nejen pro stání, ale i pro manipulaci autobusů,“ pokračuje Slavíková a upozorňuje, že na fotografiích zveřejněných na facebooku je vidět prázdné parkoviště ještě před otevřením, kde lidé teprve čekají na vpuštění dovnitř.

„V těchto dnech bývá parkoviště zaplněné již zhruba do hodiny od otevření. Snažíme hledat to nejlepší řešení pro všechny strany, ale zavděčit se úplně všem možné bohužel není. Stejně tak není možné navýšit kapacitu našeho parkoviště. Máme 130 parkovacích míst a ty v běžném provozu, až na extrémně vytížené dny, například když je svátek a prší, stačí. Po skončení jarních prázdnin bude opět možné parkoviště pro autobusy využívat,“ dodává Slavíková.

