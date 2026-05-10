„K dispozici bude celkem 160 stromů ve tvaru polokmenů a vysokokmenů,“ říká Michal Šarbort z jabloneckého magistrátu s tím, že po jedné jabloni mohou získat pouze vlastníci pozemků v katastru města. V přihlášce musejí kromě svého jména uvést také kontakt, adresu a číslo parcely, kde strom vysadí.
„Zájemci se mohou hlásit e-mailem na ozi@mestojablonec.cz, nebo osobně v kontaktním středisku v přízemí radnice. Příjem žádostí bude probíhat od května do konce června, případně do vyčerpání zásob,“ shrnuje mluvčí Jablonce Jana Fričová.
Připomínka získání městských práv
Jakmile město žádost přijme, vyzve žadatele k zaplacení určené částky a ten má na provedení transakce sedm dnů. „Teprve poté je přihláška závazná,“ upozorňuje Šarbort.
Projekt jednak připomíná 160 let od povýšení Jablonce na město, současně má vrátit jabloně zpět do místních zahrad. Stromy – půjde o vhodné a odolné odrůdy – budou připravené k výdeji od konce října do poloviny listopadu.