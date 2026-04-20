Jablonec nad Nisou a kraj připravují další etapu oprav umělecké průmyslové školy

Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj připravují další etapu oprav historické budovy tamní umělecké průmyslové školy. Náklady na třetí etapu výměny oken a některých dveří odhadli projektanti na deset milionů korun. Výměna by se měla dělat od června do října, řekla dnes ČTK mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová. O financování oprav budovy na jabloneckém Horním náměstí se město a kraj podělí.
Budovu uměleckoprůmyslové školy v Jablonci postavili v roce 1882, o pět let později byla dostavěna průčelní strana budovy směrem k Máchově ulici. V roce 1926 byla budova přebudována ve stylu art deco podle projektu Josefa Ulbricha. Škola je od roku 1992 památkově chráněná, patří městu a část slouží základní umělecké škole, sídlí v ní ale také střední uměleckoprůmyslová škola, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj.
Na společném financování oprav se město a kraj dohodly před několika lety. "My zaplatíme nájem za tři roky najednou a Jablonec k tomu stejnou částku přidá a dává to do oprav toho objektu. Díky dlouhodobé spolupráci s městem se nám podařilo výrazně zlepšit podmínky pro vzdělávání našich studentů," doplnila krajská radní pro školství Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj). Loni se obě strany dohodly na další spolupráci do roku 2028.
Jablonecký magistrát teď připravuje veřejnou soutěž na třetí etapu oprav. "Navazujeme na předchozí etapy a pokračujeme v citlivé obnově významné kulturní památky. Dbáme na kvalitu provedení i zachování historického charakteru budovy," řekl jablonecký náměstek pro rozvoj Jakub Chuchlík (Piráti). Zakázka počítá s výrobou a montáží 79 dřevěných špaletových oken, oken z europrofilů a vstupních dveří, opravit nechá radnice i hlavní vstupní dveře, prosklené stěny v zádveří a střešní okna.
"Při přípravě jsme kladli důraz na koordinaci se školou, aby stavební práce co nejméně omezily její provoz," dodal Chuchlík.