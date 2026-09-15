Jablonec nad Nisou bude dražit pamětní medaile, výtěžek použije na obnovu lázní

Dražbu stříbrných pamětních medailí vydaných ke 160. výročí povýšení na město připravují v Jablonci nad Nisou. Limitovaná edice medailí nese motiv jabloneckých městských lázní, výtěžek aukce se stane pomyslným základním kamenem budoucího rozpočtu na rekonstrukci chátrající budovy, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Aukce se uskuteční ve čtvrtek 8. října přímo v budově lázní, dražit se bude 110 medailí.
Jablonecké lázně byly jedny z prvních v českých zemích, v centru města je postavili v letech 1908 až 1909 podle projektu architekta Rudolfa Hemmricha, který je autorem lázeňské budovy i v Novém Městě pod Smrkem, navrhnul kostel v nedaleké Loučné nebo rozhledny na Černé Studnici, Bramberku a v Proseči. Podobu secesní budovy lázní výrazně poznamenaly necitlivé úpravy v 60. letech minulého století, kdy přišla o venkovní štukovou výzdobu. Lázně jsou léta nevyužité a chátrají, vedení města by chtělo budově vrátit původní účel.
Jablonec nechal ke 160 letům od povýšení na město vyrazit 160 stříbrných medailí. "Městské lázně patří k významným místům jablonecké historie a chceme udělat maximum pro to, aby zůstaly součástí města i pro další generace. Výtěžek dražby proto využijeme jako základ pro jejich budoucí obnovu," řekl primátor Miloš Vele (ODS). Zájemci, kteří se do aukce chtějí zapojit, se musí do 30. září registrovat na webu města nebo v kanceláři primátora a složit dražební jistotu 1500 korun.
Medaile zhotovila jablonecká uměleckoprůmyslová škola podle návrhu Zuzany Zelenkové. "Každá medaile je z 62 gramů ryzího stříbra a má průměr 50 milimetrů. Dražit se budou jednotlivé medaile i sady po dvou, pěti a deseti kusech. Vyvolávací ceny začínají na 5000 korunách za jednu medaili, minimální příhoz je 250 korun," uvedla mluvčí radnice. Čtyři medaile nesou certifikát s podpisem patrona, kterými jsou bývalý ředitel České mincovny Jan Vízek, jezdec na horském kole Tomáš Slavík, oštěpařka Barbora Špotáková a medailér Jiří Dostál.
Jednu medaili nechá radnice vyrazit také ve zlatě, stane se podle Fričové součástí městského pokladu Jablonce nad Nisou. Město si nechá také 50 stříbrných medailí z emise, poslouží k ocenění osobností, případně jako dary. Podobu medaile si veřejnost může prohlédnout do 8. října ve vestibulu jablonecké radnice.