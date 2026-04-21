Jablonec nad Nisou bude mít jen 31 volebních okrsků, ministerstvo to schválilo

V podzimních komunálních volbách budou obyvatelé Jablonce nad Nisou hlasovat jen v 31 volebních místnostech. Původně bylo druhé největší město v Libereckém kraji rozděleno do 49 volebních okrsků, 18 se jich ale magistrát rozhodl zrušit a spojit s jinými, protože systém nastavený v 90. letech byl neefektivní a zbytečně organizačně náročný. Změnu už schválilo ministerstvo vnitra, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.
Jablonec nad Nisou má podle tajemníka Marka Řeháčka zhruba 35.000 voličů, průměrný počet voličů na volební okrsek byl 710, ale 28 okrsků průměrného počtu ani nedosahovalo. Snížením na 31 okrsků se průměrný počet voličů zvýší na 1100. Výjimku tvoří volební okrsek č. 1, kde bude přes 2800 voličů, víc než polovina jsou ale voliči s úřední adresou na radnici, jejichž účast při volbách je dlouhodobě nízká. Při loňských volbách do Poslanecké sněmovny tam hlasovalo 23,68 procenta zapsaných voličů.
Radnice podle Řeháčka změnou žádné volební místo nezrušila. "Jen jsme redukovali počet místností v jednotlivých objektech. Výjimkou je obchodní akademie, kde jsme volební místnost zrušili a přesunuli ji do přízemí radnice, které je dostupné a bezbariérové," řekl tajemník. Volební místnost se tak posune zhruba o 150 metrů. Zrušená má být i volební místnost v Základní škole Liberecká 31, kterou magistrát přesune o sto metrů do Základní školy Liberecká 26, kde byly čtyři volební místnosti, po spojení zůstanou jen dvě.
Volebních okrsků ubyde hlavně v budovách škol, kde jich vždy bylo víc. Kromě Liberecké se sloučí i místnosti na ZŠ Mozartova, ZŠ Arbesova nebo ZŠ Na Šumavě. Tři okrsky zatím zůstanou na Gymnáziu Dr. Randy, přestože každý má méně než 700 zapsaných voličů. "Celá věc se bude muset hlouběji analyzovat a víceméně ty tři okrsky zrušit a nahradit je nově vymezenými, to plánujeme udělat až na volby prezidenta v roce 2028," doplnil Řeháček.
Od snížení počtu okrsků si tajemník slibuje lepší obsazení okrskových komisí, které radnice nebude muset doplňovat tolika úředníky jako v minulosti. U velkých okrsků se ale počítá se zvýšením počtu členů komisí, někde zřejmě magistrát přidá i zástěny, aby lidé nemuseli čekat ve frontách. Zhruba o 250.000 korun by se mohly snížit náklady. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října, společně s nimi budou volby do třetiny Senátu, nikoliv ale na Jablonecku. Na zajištění voleb má Jablonec v rozpočtu zhruba 1,6 milionu korun.