Jablonec nad Nisou chce do zahrad ve městě vrátit staré odrůdy jabloní

Strýmka, Holovouský malináč, Sudetská reneta nebo Panenské české, to jsou staré odrůdy jabloní, které by chtěla radnice v Jablonci nad Nisou vrátit do místních zahrad. Jablonec si letos připomíná 160 let od povýšení na město a právě jabloň má ve svém znaku. Zájemci se o stromy mohou hlásit do konce června, o přidělení sazenice rozhodne pořadí doručení žádosti, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.
Jablonec nad Nisou je druhým největším městem v Libereckém kraji, podle rozšířené pověsti vděčí za svůj název právě jabloni. Město údajně vzniklo kolem zájezdního hostince na křižovatce obchodních cest, u něhož rostla jabloň. Dnes se toto místo s kruhovým objezdem jmenuje U Zeleného stromu. Na město byl Jablonec povýšen císařským nařízením Františka Josefa I. z 28. března 1866, od března 2012 je statutárním městem.
Radnice si teď chce výsadbou jabloní historii připomenout, společně s odborníky vybrala vhodné a odolné odrůdy, které odpovídají místním náročným podmínkám podhorského města. "K dispozici bude celkem 160 stromů ve tvaru polokmenů a vysokokmenů. Město je nabídne zájemcům za symbolických 160 korun," doplnil vedoucí oddělení zelené infrastruktury magistrátu Michal Šarbort. O strom si mohou požádat jen vlastníci pozemků v katastru města, získat mohou jeden stromek.
V přihlášce je nutné uvést jméno, kontakt, adresu a číslo parcely, kde bude strom vysazený. Zájemci se mohou hlásit e-mailem na ozi@mestojablonec.cz nebo osobně v kontaktním středisku magistrátu v přízemí radnice. "Jakmile bude žádost přijatá a vyřízená, obdrží žadatel platební údaje na částku 160 korun, které musí uhradit na účet města do sedmi dnů. Teprve poté je přihláška závazná," dodal Šarbort.
Staré odrůdy jabloní a také hrušní vracel do krajiny a zahrad také třeba Geopark Ralsko na Českolipsku. Od roku 2016 tam zmapovali stovku starých ovocných odrůd vyšlechtěných před rokem 1945 a vysadili desítky stromů naroubovaných právě těmito odrůdami. Aleje připomínají zaniklé obce v bývalém vojenském prostoru, po nichž často zbyly jen sklepy, studně a právě ovocné stromy na zahradách a v sadech. Výhodou starých odrůd je podle odborníků větší odolnost vůči chorobám a mrazu a adaptace na horší klimatické i půdní podmínky.