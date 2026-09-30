Jablonec nad Nisou chystá obnovu Tyršova parku, má lépe zvládat změny klimatu

Obnovu Tyršových sadů připravují v Jablonci nad Nisou, rozsáhlý park v blízkosti centra města by měl v budoucnu nabídnout bezpečný prostor k trávení volného času a zároveň lépe zvládat dopady klimatických změn. Radnice žádá na projekt dotaci z evropských fondů z programu ITI Liberec - Jablonec nad Nisou, náklady odhaduje na bezmála 70 milionů korun. Víc než polovinu by mohla pokrýt dotace, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.
Tyršovy sady založil jablonecký Okrašlovací spolek, který v roce 1884 vykoupil bezmála dvouhektarový mokřinatý pozemek na levém břehu Lužické Nisy. Park byl slavnostně otevřen v červenci 1893, před třemi lety tak oslavil 130 let. Postupně přibyly drobné plastiky a pamětní kameny, přirozený zdroj spodní vody využívalo umělé jezírko zakončené nevelkou hrází s ozdobným zábradlím. Ve vodě rostly lekníny a vodní rostliny, v zimě se na zamrzlé hladině bruslilo. Nedaleko jezírka byl altán pro pořádání venkovních koncertů.
"Velkou, ale poněkud nešťastnou rekonstrukcí bez vkusu a koncepce prošel park koncem 70. let minulého století. Výsledkem byly betonové cestičky s živičným povrchem a vybetonované jezírko, v němž se neudržela voda," uvedla Fričová. Úprava spočívající zejména v doplnění zeleně a mobiliáře se proto v parku uskutečnila v roce 2001 a pak v letech 2012 až 2014, kdy byly ošetřeny stromy, přibyly nové herní prvky na dětské hřiště, koše i lavičky a později i nové veřejné osvětlení.
Prostor ale podle primátorova náměstka Jakuba Chuchlíka (Piráti) potřebuje zásadní revitalizaci. "Tyršovy sady mají velký potenciál stát se kvalitním veřejným prostorem v samém srdci Jablonce. Chceme z nich vytvořit park, který nabídne příjemné prostředí pro odpočinek, setkávání i trávení volného času a zároveň lépe zvládne dopady klimatických změn. Projekt proto propojuje kvalitní krajinářské řešení s hospodařením se srážkovou vodou a moderními prvky veřejného prostoru," doplnil Chuchlík.
Na proměnu parku vyhlásilo město před dvěma lety architektonicko-krajinářskou soutěž s cílem citlivě obnovit historický park, zachovat hodnotnou původní vegetaci a lépe propojit park s Lužickou Nisou a okolím. Zvítězil návrh ateliéru Terra Florida, počítá s obnovou cestní sítě s propustnými povrchy, ošetřením zeleně a výsadbou 25 nových stromů. "V parku vznikne přírodní jezírko a také akumulační nádrž, nový bude mobiliář, herní prvky a veřejné osvětlení s LED svítidly, přibudou toalety a centrální vodní prvek," dodala Fričová.