Jablonec nad Nisou dá opravit krov historických lázní, poškodily ho houby

Jablonec nad Nisou dá opravit krov historické budovy městských lázní, poškodily ho dřevokazné houby. Práce se zaměří na odstranění biologických dřevokazných činitelů, ochranu dřevěných konstrukcí a ošetření zdiva v místech napadených houbami, provede je firma Sanako CZ. Radnice za to zaplatí bezmála 690.000 korun, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Lázně postavené na počátku 19. století jsou prázdné a chátrají, kvůli špatnému stavu se tam posledních šest let nekonají ani kulturní akce, výjimkou byla nedávná dražba pamětních medailí.
Městské lázně postavené v centru Jablonce v letech 1908 až 1909 byly jedny z prvních v českých zemích. Autorem projektu byl architekt Robert Hemmrich, který je podepsán i pod projektem lázeňské budovy v Novém Městě pod Smrkem, navrhnul také kostel v nedaleké Loučné nebo rozhledny na Černé Studnici, Bramberku a v Proseči. Podobu secesní budovy lázní výrazně poznamenaly necitlivé úpravy v 60. letech minulého století, kdy přišla o venkovní štukovou výzdobu. Dochovala se ale původní dokumentace a také mnohé původní prvky jako okna, dveře nebo dlažby.
Průzkum krovu ale podle mluvčí magistrátu odhalil několik míst s výrazně poškozenými částmi dřevěných konstrukcí. "Nejzávažnější poškození se soustřeďuje do spodních částí krovu, zejména na pozednice, paty krokví a uložení některých vazných trámů. V horních a vnitřních částech krovu průzkum zaznamenal výraznější poškození jen ojediněle," doplnila Fričová. Většina závad má podle ní lokální charakter a zasahuje jenom jednotlivé části konstrukce.
"Sanace zahrne mechanické očištění dřevěných prvků, neutralizační postřik a insekticidní ošetření. Pracovníci také očistí zasažené plochy zdiva, v místech napadených houbami provedou mikrovlnnou sanaci a následně aplikují fungicidní ochranu. Součástí prací bude také zabezpečení poškozených míst střechy proti zatékání. Pokud se při realizaci ukáže nutnost výměny některých částí krovu, firma provede i tyto nezbytné opravy," popsal rozsah prací náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti). Cílem je podle něj omezit další degradaci konstrukcí a přispět k ochraně významné městské budovy.
Lázně jsou léta prázdné a chátrají, za posledních 20 let posuzovala radnice několik možností jejich využití, nejdál se dostaly plány na přestavbu na městskou knihovnu, objevil se také návrh vybudovat tam rehabilitační centrum pro seniory nebo ateliéry liberecké univerzity. Nic se ale nakonec nerealizovalo. Objekt také radnice nabízela soukromým investorům, zájem o něj ale nebyl. Vedení města by podle Chuchlíka chtělo budově vrátit původní účel. Posoudit je to ale nutné nejen z pohledu stavu a řešení budovy, ale také ekonomiky případného provozu. Obnova budovy přijde podle odhadů na desítky milionů korun.