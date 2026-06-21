Jablonec nad Nisou dá opravit střechu léta chátrajících městských lázní

Jablonec nad Nisou dá za šest milionů korun opravit krov a střechu léta chátrajících městských lázní. Radnice teď hledá dodavatele, opravu chce zadat metodou design & build (navrhni a postav), kdy dodavatel zajistí architektonický návrh, projektovou dokumentaci i samotnou výstavbu. Secesní budova z počátku 20. století je památkově chráněná, na opravy tak budou dohlížet památkáři, řekl ČTK náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti).
Obnova střechy zanedbané budovy nebude jednoduchá. "My jsme si před nějakým časem nechali zpracovat v rámci všech podkladů, které jsme k lázním sbírali, také stavebně-technický průzkum, ze kterého vyplynulo jedno z největších rizik, a to je dřevomorka, která je nejen v krovu, ale i v dalších konstrukcích. Na základě toho jsme nechali zpracovat podrobnější mykologické posouzení s přesným vymezením rozsahu a návrhu sanace. Na základě toho je teď vypsáno zadání," doplnil náměstek.
Lázně postavili v centru Jablonce v letech 1908 až 1909 podle projektu architekta Rudolfa Hemmricha, který je autorem lázeňské budovy i v Novém Městě pod Smrkem, navrhnul kostel v nedaleké Loučné nebo rozhledny na Černé Studnici, Bramberku a v Proseči. Podobu secesní budovy lázní výrazně poznamenaly necitlivé úpravy v 60. letech minulého století, kdy přišla o venkovní štukovou výzdobu. Dochovala se ale původní dokumentace a také mnohé původní prvky jako okna, dveře nebo dlažby.
Jablonecké lázně byly jedny z prvních v českých zemích, už léta jsou ale nevyužité a chátrají. Za posledních 20 let posuzovala radnice několik možností jejich využití, nejdál se dostaly plány na přestavbu na městskou knihovnu, objevil se také návrh vybudovat tam rehabilitační centrum pro seniory nebo ateliéry liberecké univerzity. Nic se ale nakonec nerealizovalo. Objekt také radnice nabízela soukromým investorům, zájem o něj ale nebyl.
Vedení města by rádo budově vrátilo původní účel. "Dokončuje se poslední fáze ekonomického posouzení, které jsme zadali ve spolupráci se Státním fondem podpory investic. Dělají se předběžné tržní konzultace," řekl Chuchlík. Cílem je prověřit, zda a za jakých podmínek by bylo možné v budově obnovit lázeňský provoz. Posoudit je to nutné nejen z pohledu stavu a řešení budovy, ale také ekonomiky případného provozu. Obnova budovy přijde podle odhadů na desítky milionů korun, přednost tak zatím dostaly jiné projekty.