Nový jablonecký terminál za 400 milionů usnadní cestování. Stavba začne na jaře

Lada Válková
  8:22aktualizováno  8:22
Stavba nového dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou by měla začít příští rok v květnu. Se zkušebním provozem i slavnostním otevřením počítá magistrát do konce roku 2028.
Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou vyrůst do konce roku 2028.

Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou vyrůst do konce roku 2028. | foto: Město Jablonec

Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou vyrůst do konce roku 2028.
Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou vyrůst do konce roku 2028.
Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou vyrůst do konce roku 2028.
Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou vyrůst do konce roku 2028.
6 fotografií

Po deseti letech od rozhodnutí vybudovat v Jablonci nad Nisou nový moderní terminál se schyluje k jeho samotné stavbě. Jablonec začne během listopadu hledat zhotovitele, s vítězem veřejné zakázky plánuje podepsat smlouvu na jaře 2026.

„Projekt terminálu patří k největším investicím města za poslední roky,“ prozradil jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík. Podle něj přinese zvýšení standardu veřejné dopravy pro místní i lidi z okolních obcí, současně zkultivuje veřejný prostor kolem řeky Nisy i zpustlého území v centru města.

Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou vyrůst do konce roku 2028.
Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou vyrůst do konce roku 2028.
Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou vyrůst do konce roku 2028.
Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou vyrůst do konce roku 2028.
6 fotografií

Cílem projektu je propojit městské i meziměstské autobusy s kolejovou dopravou. Toho chce město dosáhnout prodloužením tramvajové trati (která nyní končí v Tyršových sadech) skrz ulici Budovatelů a Soukennou přes Dolní náměstí až do Kamenné ulice.

Budoucí podobu museli změnit

Podobu terminálu v Lipanské ulici určila architektonická soutěž v roce 2017, se svým návrhem uspěl ateliér DOMYJINAK. Kvůli krizi a zvyšujícím se cenám ve stavebnictví jej však bylo nutné později pozměnit.

„V roce 2021 schválilo zastupitelstvo města z finančních a časových důvodů optimalizaci záměru. Upravený projekt je nyní dokončený a město má k dispozici dokumentaci pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu,“ konstatovala mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Původní plán počítal s výstavbou podzemního parkoviště i terminálu nad ním najednou. Město se rozhodlo parkovací část oddělit a vše vyřešit – až v následujícím dotačním období – parkovacím domem v ulici 5. května. Kromě ploch pro auta nabídne prostor pro služby v přízemí či bydlení v horních podlažích. Objekt by měl prostřednictvím veřejného výtahu bezbariérově propojovat terminál a vlak.

Na břehu Nisy bude náplavka

Optimalizovaný návrh terminálu je podle Chuchlíka propracovanější. Sice v něm chybí střešní kavárna, ale nabídne nová veřejná prostranství.

„Oddělení parkingu a demolice zchátralého činžovního domu, která mezitím proběhla, umožnila úpravu prostorové organizace nástupišť, a tím i významnou změnu vztahu terminálu k Lužické Nise,“ dodal s tím, že na pravém břehu bude náplavka a po celém levém břehu lineární park. Jeho vizualizaci připravili krajinářští architekti z L&SCAPE.

Dopravní uzel, díky němuž budou cestující pohodlněji přestupovat mezi autobusovou, tramvajovou a vlakovou dopravou, má stát 394 milionů korun bez daně. Část peněz zajistí město ze svých zdrojů, část z bankovního úvěru. Sto milionů chce financovat z evropské dotace.

„Žádost o podporu s kompletní studií proveditelnosti město odeslalo 4. září,“ sdělila Iveta Habadová z oddělení dotací. Na zpracování potřebných dokumentů se kromě magistrátu a Euroregionu podílela také společnost Jablonecká dopravní, která bude nový terminál provozovat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

Ve Starém Kolíně hořel statek s ubytovnou. Jeden člověk požár nepřežil

Ilustrační snímek

Ve Starém Kolíně na Kolínsku hořel v noci na neděli statek s ubytovnou. Hasiči evakuovali více než deset lidí, uvnitř našli člověka bez známek života. Příčinu požáru i úmrtí vyšetřovatelé zjišťují,...

9. listopadu 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Agresivita ve společnosti roste. Sebeobrana začíná v hlavě, říká lektorka Linda Štucbartová

Cestu Lindy Štucbartové jako lektorky sebeobrany započal strach o dceru, která...

Napětí ve společnosti roste. Co bývalo výjimečnou situací, se stává běžnou součástí pracovního dne. Zdravotníci čelí výhrůžkám pacientů, učitelé urážkám rodičů, sociální pracovnice ponižování či...

9. listopadu 2025  19:03

Olšovský se rozloučil s plzeňský divadlem, s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej

Členové souboru muzikálu divadla J. K. Tyla společně se současným šéfem Jozefem...

Plzeň má od soboty Muzikálovou alej. Zhruba dvě desítky různých druhů ovocných stromů si zasadili členové muzikálového souboru plzeňského divadla J. K. Tyla. Alej vede od pláže u řeky Mže v...

9. listopadu 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Dálnici D5 těsně před Prahou uzavřela nehoda pěti osobních aut. Tvořily se kolony

Více než pětikilometrová kolona aut se táhla od dálničního mostu u Rokycan až...

Dálnici D5 na druhém kilometru před Prahou uzavřela v neděli v podvečer nehoda pěti osobních aut. Obešla se bez zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu zhruba hodinu neprůjezdná, poté se podařilo...

9. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  18:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čechům se na mistrovství světa v mushingu v Pardubicích dařilo

ÄŚechĹŻm se na mistrovstvĂ­ svÄ›ta v mushingu v PardubicĂ­ch daĹ™ilo

Českým závodníkům se na mistrovství světa v mushingu, tedy jízdě nebo běhu se psem, dařilo. Závod v canicrossu vyhrál Ondřej Svěchota. Ženy v kategorii...

9. listopadu 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Pionýr si zvolil nové vedení

9. listopadu 2025  18:14

Muzeum Prahy se po pěti letech znovu otevírá. Langweilův model dostal novou tvář i technologie

Hlavní budova Muzea Prahy se nachází na Florenci.

Pražané se konečně dočkali. Po pětileté rekonstrukci za téměř 300 milionů korun se znovu otevírá hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Velkolepý návrat proběhne v sobotu 6. prosince a o víkendu se...

9. listopadu 2025  17:40

Řidič ujel policistům s kradenou dodávkou za hranice, pomohli kolegové v Polsku

Transportersraz 2024

Polská policie pomohla kolegům z Česka při dopadení dvojice mužů, kteří ujížděli ukradenou dodávkou Volkswagen Transporter. S odvoláním na policii v polském Slezském vojvodství o tom informují polská...

9. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Místo šedého eternitu oranžové bobrovky. Šikmý kostel v Karviné promění střechu

Karvinsko má být s koncem šachet dobrou adresou. Podle zástupců měst by k tomu...

Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod lidovým názvem šikmý kostel, se částečně promění. Svatostánek známý z trilogie spisovatelky Karin Lednické už nutně potřebuje opravy, zejména je...

9. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Brtnice

Brtnice

Kousíček od Prahy. V Brtnici v okrese Jihlava v Kraji Vysočina se dnes v neděli 09.11.2025 uskutečnila Svatohubertská mše.

vydáno 9. listopadu 2025  16:50

Připomínka architekta Eislera nabídla i prohlídku domu v brněnské Lipové ulici

PĹ™ipomĂ­nka architekta Eislera nabĂ­dla i prohlĂ­dku domu v brnÄ›nskĂ© LipovĂ© ulici

Dílo brněnského architekta židovského původu Otty Eislera dnes v souvislosti s výročím nacistického protižidovském pogromu v listopadu 1938, známém jako...

9. listopadu 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

Chcete mít doma Goldflama? Loutka Dědečka z Pohádek po babičce pomáhá měnit smutek v naději

Malý a velký dědeček Arnošt Goldflam (na snímku) ve Zlíně. Loutková animace je...

Film Pohádky po babičce, inspirovaný knihou Arnošta Goldflama O nepotřebných věcech a lidech, vstoupil do českých kin před pár dny. Replika loutky Dědečka podle podoby Arnošta Goldflama nyní míří do...

9. listopadu 2025  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.