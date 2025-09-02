Policisté přijali oznámení o nálezu pravděpodobně utonulého muže krátce před půl devátou ránou.
Na místo u hráze ihned vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému včetně potápěčů ze zásahové jednotky v Ústí nad Labem. Policisté vzápětí zjistili, že jde o muže v seniorském věku.
„Prvotním ohledáním těla nebyly zjištěny známky toho, že by na jeho smrti měla podíl druhá osoba. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé tragické události nyní šetří jablonečtí kriminalisté,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz