Jablonec nad Nisou od podzimu omezí vjezd aut k ZŠ Pasířská na Žižkově Vrchu

Jablonec nad Nisou od podzimu omezí vjezd aut k ZŠ Pasířská na sídlišti Žižkův Vrch. Zakáže parkování před školou, auta navíc nebudou moci vjíždět do ulice u vstupu do této školy ve dnech vyučování mezi 07:30 až 08:00. Půjde o první takzvanou školní ulici ve městě, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Jana Fričová. Opatření podle ní začne platit zřejmě v září podle toho, jak rychle se zavedení školní ulice podaří radnici vyřídit administrativně.
Důvodem pro opatření je dlouhodobě komplikovaná dopravní situace v okolí ZŠ Pasířská. Město opakovaně eviduje podněty a stížnosti rodičů, školy i místního osadního výboru. "Situaci před školou dlouhodobě sledujeme a opakovaně tam zaznamenáváme nebezpečné momenty. Děti přecházejí mezi projíždějícími auty, problémem je chaotické parkování nebo neukázněné chování některých řidičů," uvedl okrskář jablonecké městské policie pro Žižkův Vrch Bronislav Novák.
Radnice vychází i z jarního průzkumu, do něhož se zapojilo přes 400 žáků školy, 297 rodičů a 51 pedagogů. Vyplynulo z něj, že nejčastěji chodí děti do školy pěšky. Autem pravidelně přijíždí pouze 18 procent žáků. Ranní příjezd aut přesto vytváří před školou konfliktní situace, proto radnice zruší možnost parkování před školou.
"V úzkém prostoru se tu potkávají děti s parkujícími a projíždějícími auty. Když se vozy míjejí nebo couvají, může snadno vzniknout nebezpečná situace, kdy řidič nemusí malé dítě včas vidět. Chceme proto vytvořit před školou bezpečnější a přehlednější prostor a současně upravit dopravu tak, aby změny dávaly smysl v rámci celé lokality," uvedl Květoslav Syrový, který se na přípravě dopravních opatření podílel.
Jedním z opatření proto bude i zavedení školní ulice s časovým zákazem vjezdu aut v době, kdy do školy přicházejí děti. "V té době mohou obyvatelé z ulice vyjíždět, ale ne naopak. Po osmé hodině se režim opět vrátí do běžného provozu. Opatření se netýká vozidel integrovaného záchranného systému. Rodiče, kteří potřebují dítě do školy přivézt autem, budou moci využívat vhodná místa pro krátké zastavení mimo bezprostřední prostor před školou," uvedla Fričová.
Parkování od školy radnice přesune do ulice Ještědská. "Uvolněné prostranství pak bude sloužit dětem a jejich doprovodu a do budoucna i setkávání celé školní komunity. Pasířská ulice je před školou velmi úzká a při obousměrném provozu najíždí míjející se vozidla často na chodník, proto se připravuje úprava na jednosměrný provoz. Stejně tak i v ulici Na Kopci kvůli výjezdu z navazující části lokality," dodala mluvčí radnice.