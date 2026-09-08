Jablonec nad Nisou potřebuje pro volby méně lidí, o třetinu snížil počet okrsků

Jablonec nad Nisou potřebuje letos pro volby méně lidí než v minulých letech, radnice o více než třetinu snížila počet volebních okrsků. Tolik lidí ale město neušetří, protože komunální volby jsou nejsložitější, není vhodné, aby komise měly pouhých pět členů, jak vyžaduje zákon, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu. Radnice tak předpokládá, že na 31 okrsků bude potřebovat kolem 220 lidí, proti minulým volbám ušetří asi tři desítky lidí.
Jablonec je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji, v komunálních volbách 9. a 10. října budou obyvatelé města hlasovat jen v 31 volebních místnostech. Původně bylo statutární město rozděleno do 49 volebních okrsků, 18 se jich ale magistrát rozhodl zrušit a spojit s jinými. Systém nastavený v 90. letech byl podle tajemníka Marka Řeháčka neefektivní a zbytečně organizačně náročný. Ministerstvo vnitra změnu schválilo.
Podle Řeháčka má město zhruba 35.000 voličů, průměrný počet voličů na volební okrsek byl 710, ale 28 okrsků průměru ani nedosahovalo. Snížením na 31 okrsků se průměrný počet voličů zvýší na 1100. Výjimku tvoří volební okrsek č. 1, kde bude přes 2800 voličů, víc než polovina jsou ale voliči s úřední adresou na radnici, jejichž účast při volbách je dlouhodobě nízká. Při loňských volbách do Poslanecké sněmovny tam nehlasovala ani čtvrtina zapsaných voličů.
"Pokud se budeme striktně držet zákona, pak minimální počet členů komise je pět osob - čtyři a zapisovatel, který je vždy z úřadu," uvedla Fričová. Podle zákona by tak mohlo k obsazení okrsků stačit v Jablonci 155 lidí. "Vzhledem k navýšení počtu voličů v některých sloučených okrscích budeme obsazovat na vyšší počet členů, než je ten minimální zákonem stanovený," dodala mluvčí.
Své zástupce zatím podle Fričové do volebních komisí delegovala polovina z osmi stran, které budou do zastupitelstva kandidovat - delegovaly 78 lidí. Zbylé strany mají ještě možnost své zástupce delegovat, lhůta končí ve středu v 16:00. Radnice má připravenou také stovku dobrovolníků, zbytek doplní úředníky magistrátu. I když se odměny pro členy volebních komisí zvýšily, na zvýšení zájmu o práci v komisích se to podle Fričové nijak zásadně neprojevilo.
O přízeň voličů se bude v říjnu v Jablonci ucházet 240 kandidátů z osmi uskupení. Před čtyřmi lety se do zastupitelstva dostali zástupci sedmi z 11 kandidátek. Po 28 letech tehdy poprvé prohrála volby ODS, s výrazným náskokem téměř deseti procentních bodů zvítězilo hnutí ANO, pro které hlasovalo 25,12 procenta voličů a v zastupitelstvu obsadilo devět ze 30 křesel. ODS má pět mandátů, třetí SPD čtyři zastupitele stejně jako Piráti a uskupení Společně pro Jablonec. Tři místa získali Starostové pro Liberecký kraj a jedno uskupení Pro Jablonec.