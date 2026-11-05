Jablonec nad Nisou povede devítičlenná rada, primátorem bude Miloš Vele z ODS

Jablonec nad Nisou povede v novém období opět devítičlenná rada, primátorem bude dál Miloš Vele z ODS. Ve vedení budou čtyři náměstci, kteří budou pracovat na plný úvazek, a čtyři tzv. neuvolnění radní, tedy jen s částečným platem. Ke klíčovým tématům patří bezpečnost, zaměřit se chce radnice na pomoc lidem bez domova. Na problémy s bezdomovci ve velké míře upozorňovaly strany v předvolební kampani. Pokračovat bude staronová koalice v projektech, které zahájila nebo připravila v končícím období, řekl dnes novinářům Vele. Že zůstane primátorem, zástupci koalice oznámili už krátce po volbách.
"Chci se věnovat financím, protože si myslím, že k financím mám co říct, v minulosti jsem dělal náměstka pro finance a jestli jsem dobře počítal, tak jsem historicky sestavoval asi 14 rozpočtů pro město Jablonec. Myslím si, že doba, která nás čeká, nebude úplně jednoduchá, protože vnímáme, co se okolo nás děje a je potřeba ty finance udržet v nějakých mezích, abychom eventuálně uměli reagovat na nenadálé situace, které mohou přijít," uvedl Vele. Rozpočet na příští rok je podle něj připravený, zastupitelstvo by ho mělo schvalovat 17. prosince.
Ve druhém největším městě Libereckého kraje bude pokračovat koalice, na níž se dohodlo uskupení Starostové pro Liberecký kraj (SLK) s ODS, uskupením Společně pro Jablonec a Piráty, v zastupitelstvu bude mít 17 hlasů ze 30, to je o jeden víc než v minulém období. Vládní hnutí ANO, které v Jablonci volby znovu vyhrálo a získalo devět mandátů, míří do opozice, stejně jako SPD a uskupení Spolu se Sportovci, které mají po dvou zastupitelích.
Obsazení pozic v čele města se výrazně nezměnilo, pokračovat ve své práci tak bude náměstkyně pro oblast humanitní Jana Hamplová (SLK), náměstkyní pro životní prostředí zůstane Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec) a Jakub Chuchlík (Piráti) bude dál náměstkem pro rozvoj a digitalizaci. Změnou ve vedení bude náměstek pro správu majetku, kde Petra Roubíčka (ODS) vystřídá někdejší primátor, později poslanec za ODS Petr Beitl. Obmění se také radní, kde zůstal Petr Klápště (Společně pro Jablonec), nováčky jsou Monika Kulhánková a Tomáš Beran (SLK) a Martina Picko Baumannová (Piráti).