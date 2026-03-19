Jablonec nad Nisou rozšíří městskou policii o dalších 15 lidí až na 70 strážníků

Jablonec nad Nisou rozšíří postupně městskou policii o dalších 15 lidí na 70 strážníků, rozhodlo o tom dnes zastupitelstvo. Městská policie v Jablonci patří podle ředitele Michala Švarce co do počtu lidí ve srovnání s ostatními statutárními městy v Česku k nejmenším. Za posledních pět let se díky benefitům podařilo počty strážníků zvýšit o 11, loni tak na pořádek ve městě dohlíželo 55 strážníků, kterým pomáhalo šest asistentů prevence kriminality. Úkolů ale přibývá, řekl Švarc.
Loni řešili strážníci ve druhém největším městě Libereckého kraje přes 13.570 přestupků, o 38 procent víc než o rok dřív, přibylo hlavně přestupků v dopravě. V polovině loňského roku převzali strážníci v Jablonci nad Nisou do správy i parkovací systém. Nový organizační řád počítá i s dalším rozšířením práce městské policie. "Od dubna byste měli v ulicích města potkávat prvního služebního psa s naším služebním psovodem," doplnil Švarc.
Nově může i městská policie využívat drony, zřizuje proto jednotku dronů a rozšíří se také výzbroj městských strážníků. "Je to opět reakce na změnu legislativy, kdy od Nového roku městské a obecní policie můžou do svého arzenálu nově pořizovat dlouhé zbraně. My chceme pořídit šest dlouhých zbraní, půjde o útočné karabiny," doplnil ředitel jablonecké městské policie. Kvůli nižším stavům Policie ČR jsou to podle Švarce většinou strážníci, kdo je na místě události první, a je třeba, aby byli odpovídajícím způsobem vyzbrojeni.
Jablonec nabízí novým strážníkům náborový příspěvek 150.000 korun, získat mohou městský byt, stravenky, věrnostní jednorázový příspěvek, příspěvek na rekondiční pobyt, rekondiční volno a příspěvek na podporu zdraví a prevenci onemocnění. Městská policie také podle Švarce při náboru spolupracuje s Policií ČR a nabízí práci uchazečům, kteří z nějakých důvodů neuspěli v náboru u "státní" policie. "Naše požadavky nejsou tak přísné," dodal. I díky tomu se podle něj podařilo v posledních letech jablonecký tým výrazně omladit.
Městská policie v Jablonci hospodařila loni s rozpočtem 68,3 milionu korun. Kromě osmi automobilů mají strážníci k dispozici dva skútry a také kola, pohyb v náročném terénu usnadňuje čtyřkolka. S dohledem nad pořádkem a bezpečností v ulicích pomáhá strážníkům kamerový systém s prvky umělé inteligence (AI). Umí upozornit pracovníky operačního střediska na to, že se něco děje, usnadňuje také zpětné dohledávání událostí. Kamerový systém tvoří 44 bodů, na nichž je 57 kamer, kamerami jsou vybaveni i strážníci a jejich vozy.