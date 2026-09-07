Jablonec nad Nisou si filmy a výstavami připomene 160. výročí povýšení na město

Promítáním dokumentárních filmů a výstavami Zmizelý Jablonec, Dům živé paměti a Okna a dveře zmizelých jabloneckých domů si Jablonec nad Nisou připomene ve čtvrtek 160 let od povýšení na město. Program začne v kostele sv. Anny a naváže na něj setkání v prostorách Domu Jany a Josefa V. Scheybalových přes ulici. Hlavní oslavy spojilo město se Dny evropského dědictví 18. a 19. září, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Jana Fričová.
"Výročí města je příležitostí připomenout si, odkud Jablonec přišel, ale také ukázat, jak živým místem dnes je. Proto jsme chtěli program, který spojí historii, kulturu i současnost a nabídne něco různým generacím," doplnila náměstkyně primátora Jana Hamplová (Starostové pro Liberecký kraj). Na pódiu před radnicí se 18. a 19. září vystřídají jablonecké kapely a interpreti. Zazní jazz, folk, soul, rumba, punk-rock i country. Pohyb, humor a trochu překvapení přinesou podle náměstkyně do centra města nový cirkus a fyzické divadlo.
Jablonec je se svými 46.200 obyvateli po Liberci druhým největším městem Libereckého kraje. První písemná zmínka o něm se objevila v říjnu 1356. V listině farnosti Bzí, do které tehdejší obec spadala, je záznam, že Jablonec neplatí církevní poplatky, protože je velmi chudý. Stálé osídlení se datuje od 16. století, kdy byla založena první skelná huť ve Mšeně a postaven i první kostelík.
Obec se postupně rozvíjela, její největší rozmach byl spojen se sklářským průmyslem. V roce 1808 byl Jablonec povýšen na městys a v roce 1866 ho císař František Josef I. povýšil na město. Listinu o povýšení však Jablonec převzal až o 40 let později, kdy císař město navštívil. Při té příležitosti se změnilo jméno obce, zřejmě chybou úředníků přibyl k původnímu názvu Jablonec přídomek "nad Nisou".
Jablonec stojí na bohaté sklářské tradici, propojené s přírodou a Jizerskými horami. Město si letos připomíná i 120 let od udělení městského znaku a důvodů k oslavám je podle Fričové ještě mnohem víc: "Třeba 120 let od císařské návštěvy, 210 let od narození jednoho z nejvýznamnějších sklářských průmyslníků Josefa Riedla nebo 20 let od dokončení nové kašny na Dolním náměstí," dodala mluvčí.