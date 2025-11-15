Nešťastná náhoda. Otec vnáší jasno do případu popáleného dítěte ve školce

Jan Pešek
  13:02aktualizováno  13:02
Nešťastná náhoda stála za popálením tři a půl roku starého Olivera z Jablonce nad Nisou, tvrdí jeho otec, který se rozhodl vnést do případu světlo. Na jeho syna se na konci října vylila ve školce vařící polévka z mísy, které prasklo dno. Rodina se musela kromě péče o zraněné dítě vypořádat i s řadou mylných zpráv, které kolovaly v některých médiích.

Oliver utrpěl popáleniny druhého stupně. | foto: Jan Sajewicz

Událost se přihodila na konci října v Mateřské škole Mšenáček, která leží u jablonecké přehrady. Server Blesk.cz tehdy přišel s informací, že tříletý chlapec utrpěl popáleniny poté, co se utrhlo ucho mísy s vařící polévkou, kterou nad hlavami dětí nesla jedna z učitelek. Podle portálu měl chlapeček utrpět zranění, které mělo vést k trvalému zohyzdění.

Případem se následně kvůli dotazům médií začali zabývat policisté. „Na základě zjištěných informací z mediálního prostoru jsme včera v jedné z mateřských škol v Jablonci nad Nisou začali šetřit událost, při které bylo tento týden zraněno nezletilé dítě,“ uvedla 22. října policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Během dne se ale začaly objevovat zprávy, že se celá událost odehrála jinak. Do diskusí se zapojil především otec dítěte Jan Sajewicz, který od začátku vysvětloval, že šlo o nešťastnou náhodu. Nyní poskytl rozhovor portálu iDNES.cz.

Co se ve školce osudný den stalo?
Šlo o nešťastnou náhodu, která se bohužel stala našemu tři a půl letému Oliverovi.

První zvěsti hovořily o tom, že jedna z učitelek nesla nad hlavami dětí horkou polévku v míse, když v tom se utrhlo ucho a učitelka polila děti horkou polévkou.
Nikdo nikoho nepolil. V nešťastný moment, kdy paní učitelka dávala na stůl mísu, prasklo dno nádoby a polévka se vylila na stůl a na našeho syna. Nikdo nic nad hlavami nenosí, jak někdo zmiňoval.

Bylo to nějak zaviněné, nebo šlo o náhodu?
Určitě nikdo neudělal žádnou chybu, sám dělám v gastronomii a vím, co se vše může stát jak mně, tak ostatním lidem, a nejen ve školce.

Jak moc byl zraněný váš syn? Padala slova o vážných následcích.
Hovořilo se o vážných zraněních, ale nebyla to všechno pravda. Syn měl na ruce popáleniny druhého stupně a stejně měl popálená dvě místa na břiše. Díky včasné reakci paní učitelky, které dodnes moc děkujeme, že poskytla skvělou první pomoc, vše dopadlo daleko lépe, než to původně vypadlo. O život nešlo.

Co se dělo bezprostředně po této situaci? Zasahovala na místě záchranná služba?
Ano, na místě zasahovala záchranka, což je u tak malého kluka jasné. Byl převezen do jablonecké nemocnice, kde se skvěle postarali jak o syna, tak o nás. V první moment to nebylo nic příjemného pro nás rodiče, a proto nás mrzí, co jsme četli, když jsme šli z nemocnice.

Co jste četli?
Že budeme mít zohyzděné dítě nebo že šlo Oliverovi o život.

Jak je na tom syn nyní?
Dnes je na tom skvěle, má malinkaté flíčky po puchýřích.

Selhala podle vás v něčem školka?
V žádném případě. Vím, co se může stát lidem i doma.

Jak dlouho do ní váš syn chodil?
Do školky začal chodit v září tohoto roku.

A vrátil se tam?
Ano, vrátil a paní učitelky mu připravily dárek, jehož součástí byli jeho oblíbení hasiči.

Oliver po návratu do školky.

Případem se zabývá policie. Nevíte, jestli k něčemu dospěla?
Vím jen, že učitelky byly na výslechu. A my jako rodiče doložili nějaké lékařské zprávy (Redakce oslovila policejní mluvčí, která přislíbila vyjádření v úterý 18. listopadu, pozn. red.).

Událost vyvolala velký mediální zájem. Ale vy jste pak některé informace pak musel vyvracet. Ostatně jsme spolu hovořili už v den vydání prvního článku. Byla to pro vás složitá situace, když vyšly první, nepřesné informace?
Byla to pro nás složitá situace, protože jak sám víte, někteří lidé nepěkně reagovali na Facebooku, proto jsem i já musel zareagovat. Byl to den, kdy nás pustili z nemocnice, a místo toho, abych se mohl věnovat Oliverovi, tak jsem bohužel četl nehezké věci. Dodnes mě mrzí, že to někdo vynesl ven. Myslím si, že my víme nejlépe, jak to bylo a jak na tom náš syn byl.

Do události se vložilo i město - učinilo nějaké změny, aby se ve školkách nic podobného neopakovalo? Nebo sama školka? Paní ředitelka tvrdila, že přijala potřebná opatření.
Nějaká opatření asi byla, ale já jsem rád za to, že děti učí samostatnosti. A jak už jsem řekl, byla to blbá náhoda.

Drama se odehrálo v MŠ Mšenáček

Jaké máte nyní vztahy se školkou potažmo s učitelkou, které se nešťastná událost přihodila?
Vztahy jsou v pořádku, paní učitelka byla skvělá od prvního momentu první pomoci. Ještě ten večer Olivera navštívila v nemocnici a přinesla mu dárek. Byla s námi každý den v kontaktu. Bylo to pro obě strany dost důležité. Když se pak Olík vracel do školky, přinesl paní učitelce kytičku a sladkou odměnu. Oba to skvěle zvládli.

Požadujete od školky něco, například nějaké bolestné?
Jediné, čeho využíváme, je pojistka ve školce, takže vlastně takové bolestné. Ale určitě nic jiného.

Nová Alej Zlínského kraje vznikla mezi Doubravami a Velkým Ořechovem

Pedagožka ZČU má nejvyšší belgické vyznamenání za připomínání osvoboditelů Plzně

