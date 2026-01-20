Zimní údržba Jablonce už stála 10 milionů, město musí přidat peníze

Už deset milionů korun doposud stála Jablonec nad Nisou zimní údržba, na niž má v městské pokladně na období 2025/2026 vyhrazeno 24 milionů. Další peníze plánuje přidat.

„Loňská zima nás stála necelých 28 milionů korun a protože už teď víme, že dosavadní zimní údržba vyšla na zhruba 10 milionů, připravujeme v nejbližších rozpočtových změnách navýšení této položky,“ nastínil jablonecký primátor Miloš Vele.

Od začátku loňského listopadu se v Jablonci technické služby potýkaly s celkem 84 centimetry napadaného sněhu.

Od 1. listopadu se potýkaly technické služby s celkem 84 centimetry napadaného sněhu. Plán, podle něhož se řídí, prochází každý rok aktualizací a přibývají v něm nové úseky. V tom letošním se objevily nově části ulic Cihelná, Na Výšině, U Pískovny či Rychnovská.

„Nově se uklízí také chodníky v ulici Letní nebo u hřbitova v ulici Na Roli,“ vyjmenovala mluvčí radnice Jana Fričová. Podle ní veřejnost městu často spílá, že nemá vzorně uklizené všechny chodníky. Plán údržby ale vždy počítá alespoň s jedním uklizeným chodníkem podél silnice.

„Město nemá povinnost všechny chodníky uklízet, ale zodpovídá za případná zranění, která se na nich stanou. Každý takový případ úrazu ale pojišťovna důkladně prověřuje,“ upozornil Martin Černý ze správy komunikací jabloneckého magistrátu.

Zábrana s upozorněním není řešení

Jakmile se však oteplí a na uklizené chodníky začne padat sníh ze střech a domů, odpovídají za odklizení sněhu a rampouchů majitelé dotčených objektů, ne město. Ti to ale většinou řeší tak, že umístí na chodníky zábrany s upozorněním pro kolemjdoucí na padající sníh.

„Tím se dopouštějí nedovoleného záboru veřejného prostranství, komplikují úklid sněhu a vytlačují chodce do ulic,“ zdůraznila Fričová, podle níž v takových případech odpovědnost za případný úraz přechází na vlastníka objektu.

Problémy působí také lidé, kteří od svých domů odhazují sníh na již uklizené komunikace, často přímo pod kola projíždějících aut. To je dle Pavla Kozáka z technického odboru magistrátu zakázané a hříšníky lze potrestat i finančně.

„Komunální služby kromě komunikací přednostně ručně uklízí zastávky, chodníky ke školám, zdravotnickým zařízením a domům s pečovatelskou službou a přechody,“ dodal Kozák.

V Jablonci napadlo za loňský listopad a prosinec nejvíce sněhu na silvestra (14 centimetrů), letos sněžilo nejvydatněji 11. ledna (19 centimetrů).

VĂ˝stava ve VyĹˇkovÄ› pĹ™ibliĹľuje osudy vysĂ­dlenĂ˝ch z DrahanskĂ© vrchoviny

PrvnĂ­ divadelnĂ­ premiĂ©rou v Liberci bude LĂ©tajĂ­cĂ­ dĂ­tÄ›, chystajĂ­ ji mladĂ­ tvĹŻrci

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

