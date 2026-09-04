Stavba terminálu v Jablonci začala. Největší investice města naráží u kritiků

Během dvou let vyroste v místě bývalé tržnice v Lipanské ulici pod taktovkou stavební společnosti Eurovia CZ Terminál veřejné osobní dopravy.
Areál za 471 milionů korun s DPH ve druhém největším městě kraje soustředí silniční i kolejovou dopravu do dolního centra. Zkušební provoz má začít v září 2028.
Přípravy projektu až do nynější závěrečné fáze připodobnil náměstek primátora pro rozvoj Jakub Chuchlík k desetileté odyseji – tu v roce 2021 poznamenala zásadní změna kurzu, kdy kvůli růstu cen ve stavebnictví rozhodlo vedení města o optimalizaci, respektive okleštění projektu.
„Kompaktní výhoda – kdy vespodu bylo parkování, nad tím nástupiště a nad tím vlastní nástupní hala – se z investičního pohledu stala nevýhodou, protože se musely všechny části investovat najednou,“ vysvětlil Chuchlík.
Odborná pracovní skupina proto začala hledat způsoby, jak stavbu terminálu lépe rozložit v čase. Upustilo se od lávky přes údolí, která v původním konceptu propojovala terminál s vlakovou zastávkou, i od střešní kavárny. Podzemní parkoviště, kde podle Chuchlíka jedno místo vycházelo na dva miliony korun, také doznalo citelných změn.
„Parkování zajistí nadzemní parkovací dům přes ulici, který vznikne na parcele vedle stávajícího schodiště na vlakovou zastávku,“ poznamenal náměstek s tím, že z parkovacího domu v ulici 5. května by měla vést bezbariérová cesta na vlak. Z jeho pohledu se zlepší také kvalita veřejného prostranství v okolí terminálu, Jablonečané se dočkají náplavky u Lužické Nisy či parku.
„Původní verze terminálu došla do poměrně pokročilé fáze a samozřejmě to bude předmětem kritiky, že se proinvestovala řada peněz na projektových pracích,“ očekává Chuchlík.
Střechu pokryje zeleň
Přesto podle něj investice nepřinese předraženou designovou zastávku, jak od kritiků také slýchává, ale radikální zvýšení standardu veřejné dopravy i pohodlné řešení všech přestupních vazeb.
„Navíc nad rámec původního záměru je to velmi funkční a kultivovaný veřejný prostor, který tematizuje řeku a přináší sem i jiný život než jen ten dopravní,“ míní.
Dominantou nového areálu bude prosklený hranol s nápadnou střechou, kterou částečně pokryje zeleň. Otevřená odbavovací hala by měla poskytovat dostatek světla, autobusová nástupiště zastřeší ocelové konstrukce s fotovoltaickými panely.
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Cena za dopravní terminál v Jablonci roste, už překročila půl miliardy
„Na terminál má navázat také prodloužení tramvajové trati z dosavadní konečné u Tyršova parku ulicemi Budovatelů, Soukenná přes Dolní náměstí směrem ke Kamenné ulici a dále k ulici 5. května,“ připomněla mluvčí Jablonce Jana Fričová. Jde však o samostatný projekt, který má pod křídly Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ).
V minulosti Chuchlík upozornil na možná rizika spočívající v koordinaci těchto projektů, eliminovat je má smlouva Jablonce s DPMLJ, která vytyčuje základní stavební i časové pilíře investičních projektů obou partnerů.
Primátor Miloš Vele vnímá terminál jako významnou investici do budoucnosti města, které hledalo všechny dostupné možnosti, jak náklady snížit. „Získaná evropská dotace ve výši sto milionů korun nám v tom výrazně pomůže,“ podotkl. Zbývající část Jablonec zaplatí z vlastních peněz a bankovního úvěru.
Kritika z úst bývalého náměstka
U původního návrhu terminálu stál také kritik nynější verze Lukáš Pleticha, tehdy v roli náměstka primátora pro rozvoj (2014–2018). Podle něj mělo jít o terminál, kde lidé budou přestupovat mezi autobusy, MHD, tramvají, kde si odstaví auto či nechají kolo.
„Z toho zůstává nakonec akorát předražený autobusák – přestup z autobusu na autobus nebo na lavičku v parku,“ shrnul Pleticha. „Máme tu předraženou designovou boudu na prodej lístků,“ dodal.
Stavbu kritizuje i Petr Mikula, který spočítal, že město utratilo zhruba 58 milionů korun za překreslování projektu.
„Výsledek je, že realizace bude za stejnou cenu, jen počet funkcí terminálu bude daleko menší. Do toho nepočítám stavbu odsunutého parkovacího domu, který je na daleko horším místě a bude stát další stovky milionů,“ podotkl Mikula.