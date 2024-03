Obávaný park v Jablonci čeká přeměna, do soutěže se přihlásil jediný ateliér

Náklady na vypracování projektové dokumentace včetně potřebných průzkumů činí 6,2 milionu korun bez daně. Hotová by měla být do poloviny příštího roku. Vítěz tendru to měl ovšem trochu jednoduché. Do soutěže se totiž ateliér přihlásil jako jediný účastník.

„Po velmi dobře obsazené soutěži na Mateřskou školu U Přehrady se nám především vlivem souběhu několika jiných krajinářských soutěží stala nepříjemná věc: do soutěže dorazil pouze jeden návrh,“ řekl náměstek primátora Jakub Chuchlík a dodal, že došlý soutěžní návrh město nechalo standardně přezkoušet, zda splňuje formální i věcné požadavky soutěžních podmínek. A ty splňuje.

„Jistá úleva přišla po odtajnění autora, kdy jsme zjistili, že za návrhem stojí zkušený a renomovaný tým,“ konstatoval náměstek.

V parku se podle Chuchlíka počítá třeba s obnovením vodní nádrže a lepší prací s vodou obecně, úpravou cestní sítě pro zlepšení prostupnosti i veřejnými toaletami. Oddělitelnou část projektu pak tvoří náplavka umožňující formou pobytového schodiště přístup k Nise. Samostatnými etapami stavby pak mohou být také úpravy obou sousedních ulic, Fügnerovy a Sadové.