Je to dlouhodobý velký problém města. Situaci s ostudnou ubytovnou Neptun budou zastupitelé Jablonce řešit pomocí nové pracovní skupiny. Jakým způsobem bude skupina pracovat určí rada města. Je to kvůli stížnostem a obavám učitelů a obyvatel z místa kolem problematické ubytovny.

Neptun je jedním z ohnisek zvýšené kriminality v Jablonci nad Nisou. Strážníci u něj hlídkují víc než v jiných částech města. Ubytovna leží uprostřed sídliště, v blízkosti jsou dvě základní školy a pět mateřských.

„Do naší školy dochází 660 dětí, mnohé chodí do školy a ze školy obloukem, protože se chtějí ubytovně vyhnout. Některé zažily tak mrazivé a nepříjemné situace, které by otřásly i dospělým,“ popsala jedna z učitelek.

Nepořádek a hluk

„Ubytovna Neptun představuje pro naši městskou komunitu zásadní výzvu. Zřízením pracovní skupiny potvrzujeme svůj závazek aktivně řešit soužití všech obyvatel a hledat udržitelné, dlouhodobé řešení,“ dodal jablonecký primátor Miloš Vele.

Ve skupině budou zástupci města, městské policie nebo třeba škol. Do srpna by měla předložit vedení města své závěry včetně doporučení dalšího postupu.

V bývalém hotelu Neptun je více než čtyřicet bytů, kde žije celkem asi 200 lidí. Místní si stěžují na nepořádek a hluk kvůli problémovému a rizikovému chování ubytovaných. „Těch stížností je nesčetně, stěžují si i policie a záchranka, že tam musí abnormálně často jezdit. Je to dané tím, že je tam hodně bytů a vysoká koncentrace lidí, kteří berou sociální dávky,“ postěžoval si Vele.

Jablonec chtěl ubytovnu už dvakrát koupit

Město se ubytovnu pokusilo už dvakrát odkoupit. Vlastník nejprve za prodej požadoval více než 56 milionů korun. Vyjednat se nakonec podařilo cenu nižší, a to 51 milionů korun. Ani při jednom setkání se ale zastupitelé neshodli. Odhadovaná cena je totiž necelých 43 milionů korun. Ve hře byl i pronájem ubytovny za 300 tisíc korun měsíčně. Cena je podle Veleho ale nepřijatelná.

„Navíc by cena za nájem nebyla takto konečná. Ještě by se do ní promítla cena energií,“ dodal Vele. O odkupu by zastupitelé ale mohli jednat znovu. „Nevím, jestli pracovní skupina dospěje do názoru, že bychom měli s panem majitelem znovu jednat a zda by byl ochotný jednat. Ani nevím jak to teď s budovou vypadá, jestli tam je třeba další zájemce,“ pokračoval Vele.

Podle jabloneckého primátora by byl odkup pro Jablonec nejlepší kvůli kontrole nad problémovou ubytovnou.