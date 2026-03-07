Jablonec rozkope ulice, oprava omezí na dva roky provoz v pěší zóně

Autor: lav
  9:02aktualizováno  9:02
V centru Jablonce nad Nisou začala rozsáhlá rekonstrukce starých inženýrských sítí. Na dva roky omezí provoz v pěší zóně od Dolního po Mírové náměstí. Jde o jednu z největších investic města v letošním roce.

Pohled z věže jablonecké radnice | foto: Milan Bajer

„Pokračujeme v systematické obnově technické infrastruktury v historickém centru, která je nezbytná pro jeho dlouhodobě udržitelný rozvoj,“ informoval náměstek primátora Jakub Chuchlík, podle nějž rekonstrukce zvýší kvalitu prostředí pro místní, podnikatele i pro návštěvníky. Nadto má centrum připravit na další desetiletí provozu.

Stavební práce, které magistrát koordinuje se společnostmi GasNet, Severočeské vodovody a kanalizace a Jablonecká energetická, jsou rozdělené do dvou etap. První zahrnuje úsek od Dolního náměstí po křižovatku ulic Lidická a Komenského. Druhá etapa v roce 2027 bude pokračovat od křižovatky k okresnímu osudu na Mírovém náměstí.

„Chápu, že to bude nepříjemné období, ale sítě v městském centru jsou už staré a ve velmi špatném stavu. Snažíme se harmonogram se všemi správci sítí koordinovat tak, aby práce trvaly jen po bezpodmínečně nutnou dobu,“ vzkázal náměstek Chuchlík zejména obchodníkům a obyvatelům dotčené části města.

První etapa skončí v listopadu

V závislosti na počasí se nejprve rozjedou práce na rekonstrukci plynovodu a vodovodních řadů, kdy musí stavbaři mimo jiné zajistit, aby nedošlo k omezení dodávek vody v jednotlivých domech. První etapa by měla skončit na podzim, do konce listopadu mají být hotové nové povrchy i veřejné osvětlení.

„V průběhu stavby bude pro pěší i pro zásobování zachován bezpečný přístup do provozoven v Lidické i Komenského ulici,“ ubezpečil Petr Heidrich z magistrátu. Pokud to stavební podmínky dovolí, plánuje město výkopy využít také k sanaci a hydroizolaci suterénu knihovny.

Druhá etapa bude pokračovat od března do listopadu 2027, během ní Jablonec se Severočeskými vodovody a kanalizacemi dokončí obnovu inženýrských sítí a vybudují novou dešťovou kanalizaci. V té době vyrostou i dobíjecí stanice.

„Do projektu se zapojí také společnost Jablonecká energetická, která vybuduje nové dobíjecí stanice pro elektromobily podél radnice, naproti budově okresního soudu, a dokončí infrastrukturu před kinem Radnice,“ doplnil Chuchlík.

Místní se mohou poté těšit na protiskluzové povrchy v Lidické ulici a části Mírového náměstí, příjemnou atmosféru díky veřejnému osvětlení nebo popínavou zeleň a tři nové stromy na Mírovém náměstí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Rarita v Hulíně. Všechny loňské děti mají jedinečné jméno, žádné se neopakuje

Ilustrační snímek

V roce 2025 se ani jedno jméno dané nově narozeným dětem ve městě Hulín neopakovalo. Každé z 35 jmen bylo jiné, což je situace, kterou matrika už dlouho nepamatuje. Bylo mezi nimi 20 chlapců a 15...

7. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Vísecká rychta na Českolipsku otevře po dvou letech, s novou střechou

ilustrační snímek

Turistům se letos po dvouleté odmlce otevře Vísecká rychta v Kravařích na Českolipsku, v níž má pobočku českolipské muzeum. Jedna z největších roubených staveb...

7. března 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Vísecká rychta na Českolipsku otevře po dvou letech, s novou střechou

ilustrační snímek

Turistům se letos po dvouleté odmlce otevře Vísecká rychta v Kravařích na Českolipsku, v níž má pobočku českolipské muzeum. Jedna z největších roubených staveb...

7. března 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Parkoviště ve Špindl.Mlýně jsou plná z 30pct, nájezd návštěvníků zatím plynulý

ilustrační snímek

Parkoviště ve Špindlerově Mlýně se postupně plní. V areálu Svatý Petr se dnes koná závod Světového poháru v alpském snowboardingu. K 08:00 byla parkoviště...

7. března 2026  8:33,  aktualizováno  8:33

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

První odchov mangust žíhaných se v Ostravě daří. O mláďata se starají i samci

První odchov mangust žíhaných se v Ostravě daří. O mláďata se starají i samci....

Ostravská zoologická zahrada poprvé odchovává mangusty žíhané, s jejichž chovem začala před dvěma lety. Dvě samice přivedly na svět pět mláďat této promykovité šelmy, řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.

7. března 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Školačky našly naditou peněženku a odnesly ji na služebnu. Mazec, pronesl strážník

Poctivé školačky přinesly na služebnu nalezenou peněženku plnou bankovek

Správně nastavené hodnoty mají dvě dívky, které přišly v úterý na služebnu městské policie v Křenové ulici v centru Brna. Strážníkům přinesly naditou peněženku, kterou objevily chvíli předtím na...

7. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Čidla spolu s drony budou chránit lesy, urychlí odhalování vznikajících požárů

Drony dokážou dopravit potřebné vybavení na místo zásahu ještě před příjezdem...

Projekt, do kterého se zapojí se svou technikou plzeňská Správa informačních technologií (SIT), má pomoci při požární ochraně lesů podél hranice mezi Českem a Bavorskem, zejména v oblasti Národního...

7. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Huawei uvádí na trh řešení FAN nové generace

7. března 2026  9:51

LiuGong na veletrhu CONEXPO 2026: elektrická a integrovaná řešení

7. března 2026  9:43

Na cyklostezku pod hradem Loket padají kameny, město chce letos svah zajistit

Panorama města Loket s dominantou loketského hradu, kostela sv. Václava a mostu...

Padající kameny ze svahu pod hradem Loket ohrožují cyklisty na krajské cyklostezce Ohře. Město proto letos plánuje rizikovou oblast ve spolupráci s Karlovarským krajem upravit. Práce by měly provoz...

7. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Po srážce s vlakem zemřel nedaleko Smíchovského nádraží člověk

Ilustrační foto.

Na železniční trati nedaleko Smíchovského nádraží v Praze v sobotu časně ráno vlak srazil a usmrtil asi padesátiletého muže. Informaci potvrdila mluvčí záchranné služby Jana Jana Poštová. Provoz v...

7. března 2026  9:42

HM Hospitals a Huawei společně představují globální příklad inteligentního zdravotnictví

7. března 2026  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.