Jablonec nad Nisou zdobí nové velkoplošné malby, zapojila se i místní mládež

Nové velkoplošné malby, takzvané muraly, zdobí Jablonec nad Nisou. Na jednom stále pracuje streetartový umělec Dmitrij Proškin známý pod přezdívkou Chemis, druhý vytvořily pod jeho vedením místní děti a mládež. Výtvarná díla ukazují, že street art může být nejen uměleckým vyjádřením, ale také nástrojem sociálního začleňování, řekla dnes ČTK koordinátorka projektu Kateřina Moreira Přikrylová.
Muraly mají upozornit na význam sociální inkluze a aktivního zapojení mladých lidí do života města. "Je to mezinárodní projekt, který je podpořen programem Erasmus+ a je určený pro pracovníky s mládeží. Snažíme se používat street art jako nástroj sociální inkluze, máme vytvořené on-line školení pro pracovníky s mládeží a prostřednictvím toho školení se mohou dozvědět víc o street artu a o tom, jak je možné ho používat v jejich aktivitách. V Jablonci spolupracujeme se třemi organizacemi - Krajanka, Kruháč a Vikýř," doplnila Moreira Přikrylová.
Společný mural zdobí od minulého týdne jednu ze zdí na Anenském náměstí, na větším, autorském, na zdi domu blízko jablonecké radnice Chemis ještě pracuje. Podle původních plánů už měl mít hotovo, plány ale zkomplikovalo deštivé počasí. Práci tak musel výtvarník, původem z Kazachstánu, opakovaně přerušit. Hotové dílo by měl odhalit v pátek. Ústředním motivem muralu je chlapec s hlavou v bublině. "To téma jsou sociální bubliny," doplnil Proškin.
Tématem projektu je podle něj sociální začleňování, spolupráce mezi menšinami a většinou. "Je to o našich vnitřních a vnějších hranicích, o tom, kým se obklopujeme, to znamená lidmi, kteří mají podobné názory a už nevidíme přes tu naši bublinu. Tahle malba je o tom tu bariéru překonat a rozšířit si obzory, vnímat i druhé lidi, kteří nejsou v naší bublině, a snažit se najít nějaký dialog a vzájemně si porozumět," řekl výtvarník, který se street artu věnuje 20 let.
Díky projektu se podle Moreira Přikrylové podařilo v Jablonci propojit tři organizace, které pracují s mladými lidmi, každá má ale jinou cílovou skupinu a dosud nespolupracovaly. Součástí přípravy bylo podle ní také vysvětlit a ukázat dětem rozdíl mezi street artem a graffiti, rozdíl mezi uměním a vandalismem. Důležitou součástí projektu bylo také setkávání mladých lidí z různých komunit a vytváření nových vztahů. Projekt má také ukázat, že street art může být nástrojem dialogu, spolupráce a aktivního zapojení mladých lidí do života města.