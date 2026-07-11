Jablonec nad Nisou zdraží o stokorunu lesní školku, rodiče zaplatí 1600 korun

Jablonec nad Nisou zdraží o stokorunu lesní školku, od září zaplatí rodiče za dítě 1600 korun měsíčně. Důvodem jsou vyšší provozní náklady než v běžných mateřských školách. V těch se platba nezmění, zůstane na 700 korunách za měsíc, řekla ČTK náměstkyně primátora Jana Hamplová (Starostové pro Liberecký kraj). Lesní školka s kapacitou 18 dětí funguje v Jablonci od loňského září, její výstavba přišla město téměř na šest milionů korun.
Provoz lesní školky je podle Hamplové dražší, vyžaduje celodenní přítomnost minimálně dvou dospělých a vyšší personální zajištění než běžné školky. "Lesní školka poskytuje vzdělávání v přírodním prostředí, klade důraz na individuální přístup k dětem, bezpečnost i organizaci celého dne. Financování těchto specifických podmínek vyžaduje vyšší zapojení prostředků zřizovatele, proto rada města rozhodla o navýšení úplaty na 1600 korun měsíčně za dítě," doplnila náměstkyně.
Podle vedoucí oddělení školství na jabloneckém magistrátu Petry Buchtové zůstane podle zjištění magistrátu i po zdražení školka pro rodiče výrazně levnější než u většiny obdobných zařízení v České republice. "Většinu lesních mateřských škol zřizují soukromé subjekty a rodiče běžně platí mezi 4500 a 10.000 korunami měsíčně. Zájemci o tento typ vzdělávání zpravidla počítají s vyšší finanční spoluúčastí," uvedla.
Jinak se platby za mateřské školy v Jablonci nezměnily. "Zohlednili jsme ekonomickou situaci rodin i skutečnost, že vedle školného rodiče hradí také stravné, které v mateřských školách představuje dalších přibližně tisíc korun měsíčně. Zachování současné výše školného v běžných mateřských školách považujeme za sociálně citlivé a odpovědné řešení," řekla Hamplová. Novela školského zákona rozšířila okruh těch, kdo mohou požádat o osvobození od školného, od září do prosince toho využili rodiče 61 dětí, město to na kompenzacích stálo 128.000 korun.
Jablonec zřizuje 18 mateřských škol s celkovou kapacitou 1846 dětí. Ve školním roce 2025/2026 je navštěvuje 1459 dětí a pro příští rok se zapsalo 389 dětí. Protože jsou volné kapacity, mohli rodiče zapsat i děti mladší tří let. Nedaleko přehrady staví radnice novou mateřskou školu pro 150 dětí, první předškoláky přivítá příští rok v září. Projekt za 213 milionů korun patří v současnosti k největším investicím akcím Jablonce, velkou část nákladů zaplatí evropské fondy.