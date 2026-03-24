Jablonec nad Nisou zmodernizuje za 20 mil.Kč varovný systém, přestává vyhovovat

Jablonec nad Nisou připravuje modernizaci varovného a informačního systému téměř za 20 milionů korun. Systém je zastaralý a přestává vyhovovat, při výpadcích se navíc ukázalo, že ho nelze použít. Radnice chce proto vybudovat systém nezávislý na elektrické síti i mobilních operátorech. Do systému, který bude mít na 300 informačních bodů, plánuje radnice integrovat i hladinové hlásiče a meteostanice, řekl dnes ČTK primátor Miloš Vele (ODS).
"Modernizace je nutnost, protože informační systém, který je dneska v Jablonci instalován, už je starý, je zastaralý a nejsou na něj náhradní díly, takže i v některých lokalitách už máme problém udržet funkčnost. A teď při posledním blackoutu se ukázalo, že ten systém je v podstatě částečně k ničemu, protože není schopný fungovat bez napájení z elektrické sítě, a v případě, že nefungují mobilní operátoři, tak jsme tak trochu bez rukou," doplnil primátor. Na projekt žádá podle něj radnice dotaci, získat může přes devět milionů korun.
Jablonec nad Nisou je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji, modernizace systému má výrazně posílit schopnost města včas obyvatele varovat při mimořádných událostech, zejména při povodních. "Bezpečnost obyvatel považujeme za klíčovou, modernizace systému nám umožní rychleji reagovat na krizové situace a lépe chránit zdraví i majetek lidí. Navíc ho můžeme použít i třeba v okamžiku, kdyby znovu nastal blackout, protože systém bude mít vlastní zdroj napájení," řekl Vele.
Modernizaci systému zajistí společnost TELMO, rozdělená je do dvou etap. Letos se dodavatel zaměří především na vybudování řídicího pracoviště a výměnu části hlásičů, v příštím roce firma systém rozšíří o další digitální obousměrné hlásiče a reproduktory. "Všechny převaděče budou mít zálohované zdroje a vydrží dva dny bez napájení, v případě, že by byl blackout delší, tak budou další záložní zdroje, na které to bude napojené. V podstatě to bude nezávislá radiová síť, která bude ve vlastnictví města," dodal primátor.
Projekt počítá nejen s novým řídicím pracovištěm na oddělení krizového řízení magistrátu a digitálními hlásiči a reproduktory, součástí budou také nové meteostanice, webové kamery a ultrazvukové snímače vodní hladiny. Moderní technologie umožní přesnější sledování vývoje počasí i vodních toků a zajistí rychlé předávání varovných informací obyvatelům v případě hrozícího nebezpečí. "Systém nám poskytne on-line přehled o situaci v terénu, díky tomu dokážeme reagovat rychleji a cíleněji," dodal vedoucí krizového řízení města Vratislav Pavlín.