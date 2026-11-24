V třídění bioodpadu na sídlištích bude Jablonec nad Nisou pokračovat, osvědčilo se a množství vytříděného rostlinného odpadu se postupně zvyšuje. Radnice proto uzavřela smlouvu na další čtyři roky, za svoz biologicky rozložitelného odpadu zaplatí 7,5 milionu korun bez DPH, cena tak zůstává přibližně na úrovni letošního roku, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. V letošním roce má město v rozpočtu na svoz a likvidaci směsného a tříděného odpadu 86 milionů korun, zhruba o 2,5 milionu víc než loni.
"Systém svozu bioodpadu od bytových domů jsme letos spustili jako roční zakázku a zkušenosti jsou pozitivní. Za letošní rok, konkrétně od března, jsme sebrali přibližně 164 tun bioodpadu, který se odváží do kompostárny v Košťálově, kde se zpracovává do podoby kompostu. Nová smlouva na čtyři roky nám umožní systém stabilně provozovat a rozvíjet," doplnila náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).
Jablonec je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji, je jedním z mála, kde lidé neplatí za odpad paušál, ale za popelnici. Důsledným tříděním tak mohou snížit množství směsného odpadu, za jehož likvidaci platí. Už čtyři roky mohou obyvatelé rodinných domů a malých bytových domů třídit bioodpad, papír a plasty do speciálních nádob přímo u domů, do door-to-door systému se zapojilo zhruba 90 procent domů. V roce 2022 navíc město rozmístilo k prvních 50 nádob na bioodpad na sídlištích, letos přidalo dalších 180.
"Hnědé nádoby jsou pro obyvatele bytových domů jednoduchým a dostupným řešením. Nemusí se starat o provoz kompostéru, stačí bioodpad oddělit a odložit do nádoby. Při namátkových kontrolách i v evidenci od svozové společnosti vidíme, že množství odpadu stále roste a zlepšuje se i jeho kvalita. Bioodpad navíc zpracováváme a vracíme tak organickou hmotu zpět do přírodního koloběhu," uvedla vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky magistrátu Barbora Šnytrová. V některých místech, kde obyvatelé třídí odpad důsledně, bylo navíc podle ní možné snížit počet nádob na směsný odpad.
V třídění odpadu má Jablonec nad Nisou stále rezervy, loni vyprodukovali obyvatelé města 16.361 tun komunálního odpadu. K recyklaci putovalo 6696 tun, což odpovídá 41 procentům celkového množství. I když se třídění zlepšuje, zůstává město stále pod zákonnou hranicí 60 procent vytříděného odpadu. Prostřednictvím hnědých nádob a velkoobjemových kontejnerů se loni vytřídilo 1397 tun bioodpadu, to představuje sotva devět procent z celkového množství komunálního odpadu. Podle odborníků přitom tvoří biologicky rozložitelný odpad až třetinu obsahu černých popelnic.