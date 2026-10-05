Jablonec se připojí k městům, kde kameny zmizelých připomínají oběti holokaustu

Jablonec nad Nisou se připojí k městům, kde kameny zmizelých připomínají oběti holokaustu. Na dvou místech v centru města odhalí příští týden ve středu tzv. Stolpersteiny. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí radnice Jana Fričová. V Libereckém kraji bude Jablonec šestým městem, kde tyto kameny jsou.
"První jablonecké kameny připomenou čtyři lidi. V Podhorské ulici 5 budou umístěny Stolpersteiny Rolfa Egona Salomona a Herthy Salomonové, v Podhorské 12 Maxe Moritze Neigera a Susanne Neigerové," uvedla Fričová.
Podle ní nepůjde zřejmě o poslední kameny, které budou připomínat konkrétní oběti nacistické perzekuce. "Židovská obec Liberec shromáždila údaje o dalších jabloneckých obyvatelích, jejichž osudy se postupně ověřují. Stolpersteiny tak mohou v budoucnu vytvořit nenápadnou síť paměti rozptýlenou po městě – nikoli pomník významným osobnostem, ale připomínku jednotlivých lidí, kterým nacistická perzekuce vzala domov, svobodu nebo život," dodala mluvčí radnice.
Slavnostní odhalení kamenů zmizelých začne v Jablonci v Podhorské ulici 14. října od 15:00. Na to od 16:00 naváže v Eurocentru zahájení společné výstavy žáků jablonecké ZŠ Liberecká a školy z německého Cvikova (Zwickau) Käthe-Kollwitz-Gymnasium Zwickau, která představí sedm židovských osobností z Jablonce a sedm ze Zwickau.
Kameny zmizelých, německy Stolpersteine, doslova kameny, o které je třeba klopýtnout, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku, jež mají připomínat osudy lidí zavražděných v koncentračních táborech. Každý kámen připomíná jednoho konkrétního člověka prostřednictvím textu na mosazné destičce, kde je uvedeno jméno, datum narození a úmrtí a místo transportu dané oběti. V Libereckém kraji jsou Stolpersteiny zatím v Liberci, České Lípě, Turnově, Frýdlantu a Hejnicích. Nejvíce je jich v krajském městě - 78. Liberec byl před deseti lety prvním městem v kraji, které se k tomuto celoevropskému projektu připojilo.