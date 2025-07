Shot-C se prezentují svými originálními písněmi a interpretacemi známých hitů v novém a cappella kabátě. Na kontě mají zdařilá aranžmá písní jako Next To Me od Imagine Dragons, Sound of Silence od dua Simon & Garfunkel, House of the Rising Sun z tvorby The Animals a mnoho dalších.

Pravidelně vystupují na festivalech po celé republice, ale zkušenosti posbírali už i v zahraničí. Open-air koncert v Tyršových sadech začíná od 15 hodin, vstup je zdarma.