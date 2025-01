„Pokud bude stromek odložený k černé popelnici nebo u kontejnerů na směsný komunální odpad, nebude odvezený,“ uvedla za jablonecký magistrát Ludmila Rosenbaumová.

Podle ní by stromek měl být bez ozdob, avšak ponechaný vcelku. Lidé by jej neměli dávat do žádné nádoby nebo pytle, svazovat ho provázkem nebo fólií.

„Stromky se po svozu štěpkují. Každý rok se takto z Jablonce odveze kolem patnácti tun vánočních stromků,“ dodala Rosenbaumová.