Jablonec nad Nisou nabízí stříbrné medaile vydané ke 160. výročí povýšení na město, do prodeje radnice před Vánoci uvolnila 60 kusů. Od středy je bude možné za 7160 korun koupit v kontaktním středisku radnice. Limitovaná edice 160 stříbrných medailí nese motiv historických městských lázní, část emise město v říjnu vydražilo přímo v budově lázní. Může to být nevšední vánoční dárek, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. V prodeji budou medaile do konce roku, nebo do vyprodání.
V říjnové dražbě nabídla radnice 58 položek, v nabídce byly mimo jiné jednotlivé medaile s vyvolávací cenou 5000 korun. "Vydražilo se 28 z dražených položek, dražba vynesla 149.750 korun," doplnila mluvčí. Největší zájem byl o medaili doplněnou certifikátem s podpisem oštěpařky Barbory Špotákové, vydražila se za 9250 korun.
Radnice ale po dražbě dostávala dotazy, zda je možné stříbrnou medaili ještě získat. "Proto jsme se rozhodli, že uvolníme 60 stříbrných medailí do přímého prodeje a nabídneme je jako možný tip na vánoční dárek. Cenu jsme zkonstruovali tak, že jsme vyšli z faktu, že je před námi rok 2027 - z něj vychází počáteční číslice sedm. A protože byla medaile vydaná ke 160. výročí, pak cena spojením všech čísel vychází na částku 7160 korun," řekl primátor Miloš Vele (ODS).
Medaile s motivem lázní je z 62,20 gramu, tedy dvou trojských uncí, ryzího stříbra, má průměr pět centimetrů. Lícní strana zachycuje historickou budovu městských lázní, rubová interiér bazénové haly. Autorkou výtvarného návrhu je Zuzana Zelenková, v době vzniku medaile studentka jablonecké uměleckoprůmyslové školy, která mince i vyrazila. Každá medaile má certifikát s vlastním identifikačním číslem. Čtyři medaile nesou certifikát s podpisem patrona, kromě Špotákové jsou na nich podepsáni bývalý ředitel České mincovny Jan Vízek, jezdec na horském kole Tomáš Slavík a medailér Jiří Dostál. Ty se už prodaly v aukci.