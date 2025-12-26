Zápisy budou v Jablonci dřív, informace získají rodiče i přes aplikaci

Autor: lav
  8:32aktualizováno  8:32
Zápis prvňáků na školní rok 2026/2027 do jabloneckých základních škol se uskuteční dříve, než bylo obvyklé, dojde k němu 12. února 2026. Podstatné informace mohou rodiče získat již nyní v aplikaci Zápis do ZŠ, která je přístupná od poloviny prosince. Posun zápisů na dřívější období se týká celé republiky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Adobe Stock

„Aby se rodiče mohli na celý proces včas připravit, doporučujeme, aby se seznámili s webovou aplikací a přečetli si všechny podstatné informace o průběhu zápisu, kritériích přijetí a dalších náležitostech,“ radí jablonecká náměstkyně pro humanitní oblast Jana Hamplová.

Zkušenosti z minulých let podle ní ukázaly, že zavedení aplikace byl krok správným směrem. Zjednodušila se administrativa pro všechny zúčastněné; tedy pro zřizovatele, školy, ale i rodiče. „Do zápisů se vnesla větší transparentnost,“ domnívá se Hamplová.

V aplikaci bude možné od 19. ledna vygenerovat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky. K tomu bude rodič potřebovat číslo průkazu zdravotního pojištění dítěte.

„Když ho rodič nebo zákonný zástupce zadá, získá jedinečný číselný identifikátor, který je třeba si uložit kvůli další identifikaci. Vyplněnou žádost pak rodič vytiskne a podepíše,“ doplňuje Lenka Lipšová z oddělení školství.

Pokud by si někdo nevěděl rady, může se s žádostí o pomoc obrátit na zvolenou základní školu nebo na magistrát, konkrétně na oddělení školství. Vždy je však nutné si předem domluvit termín a čas schůzky, na niž je třeba donést průkaz pojištěnce, tedy dítěte. Zápis, kde se bude odevzdávat vytištěná a podepsaná žádost do vybrané školy, se ve druhém největším městě kraje koná ve čtvrtek 12. února. Ve stejný den se odevzdávají i žádosti o odklad.

Vyplnit a podat žádost o přijetí dítěte do příslušné školy musejí i rodiče, jejichž potomek měl v loňském roce povolený odklad školní docházky. „Vzhledem k podstatným změnám v udělování odkladů od nového školního roku je důležité si je včas prostudovat, například v aplikaci Zápis do ZŠ,“ apeluje Lipšová.

Ředitelé škol následně do třiceti dnů rozhodnou o přijetí, či nepřijetí žáka, případně o povolení, či zamítnutí odkladu povinné školní docházky. „Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly by měly být zveřejněné nejdéle 16. března,“ uzavírá Hamplová.

26. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

