Jablonecká galerie vystaví díla devíti umělců spojených se severními Čechami

Obrazy, grafiky, skleněné objekty, prostorové intervence i multimediální instalace od devíti umělců budou na chystané výstavě v industriální galerii Nisa Factory v Jablonci nad Nisou. Jde o výběr umělců, kteří mají spojitost se severními Čechami, s Libercem nebo Jabloncem nad Nisou, řekla dnes ČTK jedna z kurátorek výstavy Dana Zikmundová.
"Region ale není úplně to nejhlavnější pojítko. Jde nám také o to, abychom představili různé přístupy k tvorbě - grafiku, malbu, prostorovou tvorbu, nová média. Máme tady zastoupenou jak mladou generaci, tak i etablované autory," dodala Zikmundová.
Výstava nazvaná Severní vítr nese barvy bude mít vernisáž příští týden ve čtvrtek. Prezentovat se na ní budou Nela Binder Maruškevič, Filip Dvořák, Zdenka Hušková, Jan Krtička, Jan Měřička, Jan Nálevka, Aleš Novák, Jana Válková Střílková a Filip Zeman.
Některá díla budou mít na výstavě premiéru jako například skleněný objekt Válkové Střílkové. Další artefakty autoři vytvořili speciálně pro prostor galerie. Mezi ně patří obrazy Filipa Dvořáka či volná tvorba Zdenky Huškové. "Máme tady od ní vystavené takové kaligrafické tahy štětcem, velké formáty, hodně černobílé s takovým jemným barevným akcentem," uvedla druhá z kurátorek výstavy Jana Bernartová. Novinkou bude podle ní i instalace Filipa Zemana. "Dlouhodobě pracuje s neviditelnými věcmi. Jeho zajímají pyly, prach jako ve smyslu špíny. A tady chystá jednu z nejnáročnějších multimediálních instalací, kde to své téma nějak vizualizuje pro diváka," dodala Bernartová.
Chystaná výstava v Nisa Factory bude i jednou ze zastávek desátého ročníku festivalu současného umění Art Week Liberec, který se bude v regionu konat od 12. do 18. září. S dalším místem festivalu, což bude Lesní vila v Liberci, bude jabloneckou Nisa Factory propojovat Krtičkova multimediální instalace s telefonní linkou. "Bude to ale symbolické propojení. Není to tak, že by to opravdu fungovalo, že byste si mohli telefonovat z Nisa Factory do Lesní vily," dodala Zikmundová.