Jablonecká policie při zápasu s Brightonem řešila konflikt fanoušků kvůli šále

Policie při čtvrtečním evropském fotbalovém zápase v Jablonci nad Nisou opět řešila konflikt mezi fanoušky. Při minulém duelu se skotskými Rangers chtěli domácí příznivci ukrást soupeři cennou vlajku, ve čtvrtek při zápase s anglickým Brightonem šálu. Na webu policie o čtvrtečním incidentu informovala její regionální mluvčí Dagmar Sochorová.
Na konci srpna při předkole evropské Konferenční ligy příznivci Jablonce mimo fotbalový stadion zničili hostujícím fanouškům tři vlajky a při zápase ukradli jednu vlajku, která byla pro příznivce Rangers významná. Hrozícímu konfliktu zabránili zástupci domácího klubu, díky nimž fanoušci hostů dostali cennou vlajku zpátky.
Ve čtvrtek policisté řešili pokus o krádež šály, která patřila fanouškovi anglického týmu. "Dokonání zabránil včasný zásah projíždějících policistů," uvedla Sochorová.
Policie zápas 2. kola Konferenční ligy mezi Jabloncem a Brightonem, který skončil bezbrankovou remízou, považovala za rizikový. Na zajištění pořádku proto nasadila skoro 290 policistů. "V průběhu opatření policisté provedli 106 kontrolních úkonů a 28 kontrol vozidel. Ve třech případech uložili pokuty za držení omamných a psychotropních látek, přičemž v jednom případě se jednalo o podezření ze spáchání trestného činu. Dále byla vypátrána jedna osoba v systému PATROS a dvě osoby byly předvedeny," uvedla Sochorová. Podle ní uložili také 17 pokut za přestupky v dopravě. Samotný zápas se podle Sochorové obešel bez narušení veřejného pořádku.