Jablonecká přehlídka bižuterie Křehká krása už nenabízí jen místní produkci

Autor: ČTK
  13:10aktualizováno  13:10
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Jablonec nad Nisou 28. července (ČTK) -Tradiční přehlídka skla a bižuterie Křehká krása V Jablonci nad Nisou už dávno nenabízí jen produkci místních firem. Na 15. ročníku představí od 6. do 9. srpna v tamním Eurocentru své autorské šperky i výrobci z Prahy, Ostravska nebo Českých Budějovic. V červenci už museli organizátoři nové zájemce o vystavování odmítat, protože je nebylo kam dát. Všechny plochy byly plné, řekl ČTK Milan Kohout, místopředseda Svazu výrobců skla a bižuterie, který je hlavním organizátorem.

Na výstavě se představí 51 firem, největší stánek bude mít Preciosa. Do Jablonce už se podle Kohouta sjíždějí výrobci skla, bižuterie i vánočních ozdob z celého Česka. "Výstava skutečně roste, přežila i takové věci, jako byl covid, bez jakékoliv přestávky. A myslím si, že má budoucnost. Volal mi dokonce nějaký člověk z Gdaňska, že by tady chtěl vystavovat a prodávat svoje jantarové šperky, že slyšel, že ta výstava je skvělá," doplnil Kohout. I jeho museli ale kvůli nedostatku místa odmítnout.

Čtyřdenní přehlídku bižuterie pořádají v Jablonci nad Nisou od roku 2012, navazuje na tradici mezinárodních výstav skla a bižuterie z 60. až 80. let minulého století. Součástí akce jsou také ukázky tradičních řemesel. Návštěvníci tak budou moci sledovat práci skláře v mobilní Floriánově huti, Marie Horčičková a Karel Sobotka předvedou výrobu skleněných figurek u kahanu, Aleše Zvěřinu bude možné sledovat při broušení skla. Připravené budou i výtvarné díly pro děti s navlékáním korálků nebo malováním vánočních ozdob.

Křehká krása má i bohatý doprovodný program na sousední letní scéně. Kromě jiných vystoupí slovenská skupina Kontraband považovaná za jeden z nejlepších revivalů legendárního Elánu. V programu jsou módní přehlídky Made in Jablonec. Tradiční součástí programu je i soutěž Miss České republiky, návštěvníci Křehké krásy mají možnost zvolit Tvář Křehké krásy. Návštěvníci budou moci během celé výstavy hlasovat pomocí skleněných korálků.

Vstupné na Křehkou krásu letos zdražilo o 30 korun, dospělí zaplatí 150 korun, důchodci stokorunu, děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Vstupenka platí po celé čtyři dny a lze ji využít k opakovanému vstupu. "Důvodem zdražení je, že tentokrát bude přehrazena ulice U Muzea a návštěvníci výstavy budou mít volný vstup do muzea, v minulých letech měli návštěvníci Křehké krásy v jabloneckém muzeu skla a bižuterie jen slevu," dodal Kohout. Vstupenky bude možné koupit v prodejně Křišťálový ráj, na výstavišti i v muzeu.

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