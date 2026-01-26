V Liberci na rok zavřou frekventovanou ulici u nemocnice, vymění stoletý vodovod

Autor: ČTK
  12:02
Uzavírka Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře. Práce zřejmě potrvají přes rok. Jde o takzvanou sdruženou investici, při níž nejprve Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění 124 let starou vodovodní síť a opraví netěsnící kanalizaci, poté Liberecký kraj obnoví povrch silnice a město chodníky, veřejné osvětlení a zeleň. Jde o stavbu za desítky milionů korun.

Uzavírka frekventované Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře. Práce zřejmě potrvají přes rok. | foto: město Liberec

Stavba zřejmě začne na přelomu března a dubna. „Dodavatelé budou postupovat po etapách, aby uzavírky a objízdné trasy co nejméně komplikovaly motoristům život. Zároveň se ale pohybujeme v místě, kde je nutné zajistit a garantovat hladký provoz z hlediska poskytování zdravotní péče. A to jak pro sanitní vozy, tak zásobování nemocnice i výstavbu budoucího nového Centra urgentní medicíny,“ uvedl náměstek primátora Liberce Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj - SLK).

Jako první se bude v Jablonecké ulici dělat úsek od Šaldova náměstí po ulici Komenského a poté navazující část po Klášterní ulici.

„Jakmile SVS dokončí svou část stavby, převezme ji Liberecký kraj, který zajistí opravu vozovky a nových povrchů. Současně město Liberec provede modernizaci chodníků, veřejného osvětlení a doplní zeleň i prvky mobiliáře včetně nového pítka,“ dodal Janďourek.

Nová úpravna v Liberci zajistí vodu pro regiony postižené těžbou v dole Turów

V Jablonecké ulici se výměny dočká jedna z původních vodovodních sítí na území Liberce.

„Nejde o stavbu města, ale přesto ji aktivně sledujeme, protože významně ovlivní život obyvatel. Původní, zhruba 450 metrů dlouhý litinový vodovod v této části Liberce byl uveden do provozu v roce 1902 a sloužil jako strategický přívodní řad z vodojemu Králův Háj. Nahradit ho mimo jiné znamená, že vodohospodáři budou muset po dobu složité rekonstrukce položit provizorní vodovod, aby obyvatelům v dané lokalitě zajistili dodávky vody,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK).

SVS vymění v Jablonecké ulici vodovodní síť v celkové délce 369 metrů a opraví kanalizaci téměř na 345 metrech. Zakázku od vodárenské společnosti získala firma SMP Vodohospodářské stavby. Mezi pěti uchazeči uspěla s nejnižší cenou bezmála 36,5 milionu korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Podle vedení Liberce půjde o náročnou stavbu, kdy je vodovodní síť uložena zhruba 2,5 metru pod zemí a kameninová kanalizace je v některých místech dokonce až v hloubce 4,6 metru.

„Půjde o dvě náročné etapy, ale věřím, že jak SVS, tak všichni ostatní udělají maximum proto, abychom náročnou stavbu dokončili co nejdříve a umožnili Liberečanům začít využívat provoz v Jablonecké a okolí na maximum tak, jak jsou doposud zvyklí,“ dodal Zámečník.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:36

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Nedělní šichta popelářů v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita v ulici Solidarity.

vydáno 26. ledna 2026  12:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na ostravském festivalu nového cirkusu Cirkulum vystoupí desítka souborů

ilustrační snímek

Ostravský festival nového cirkusu Cirkulum nabídne od 31. ledna do 2. února vystoupení desítky souborů ze sedmi zemí. Akce potřetí změnila místo konání, z ulic...

26. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  10:58

Přerov dokončil opravu smuteční síně, pohřby se do ní vrátí po roce a čtvrt

ilustrační snímek

Přerovská radnice dokončila rozsáhlou rekonstrukci smuteční síně na městském hřbitově. Od poloviny února se zde budou moci opět konat pohřby, které muselo...

26. ledna 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

Na letiště Přerov-Bochoř se stěhuje Centrum leteckého výcviku.

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice....

26. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  12:35

Zima nekončí. Kluziště lákají na bruslení, akce i teambuildingy

Bruslení je stále možné na řadě veřejných kluzišť.

Bruslařská sezóna v Praze zdaleka nekončí. Vybraná kluziště zůstávají v provozu i mimo hlavní zimní špičku a nabízejí prostor pro sport, zábavu i netradiční setkání. Kluziště pod širým nebem mají...

26. ledna 2026  12:25

Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv...

26. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Omezený provoz na nádraží Zličín. Pyrotechnik kontroluje podezřelé zavazadlo

ilustrační snímek

Z důvodu nálezu odloženého zavazadla na pražském autobusovém nádraží Zličín probíhá na místě bezpečnostní opatření za účasti policejního pyrotechnika. Provoz v lokalitě je dočasně omezen, uvedli...

26. ledna 2026  12:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Benešov chystá rekonstrukci Husova náměstí, radnice má hotovou studii

ilustrační snímek

Benešov chce obnovit Husovo náměstí. Dělníci na něm vybudují nové chodníky, lavičky a osvětlení. Radnice má hotovou studii a pracuje na projektové dokumentaci....

26. ledna 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha bude Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu...

26. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.