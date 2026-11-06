Jablonečtí strážníci pomohli dopadnout vězně, který utekl z pracoviště v Liberci

Jablonečtí strážníci pomohli dopadnout devětatřicetiletého vězně, který v neděli 1. listopadu utekl z pracoviště v ulici České mládeže v sousedním Liberci. Na webu o tom dnes informovala jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Kriminalisté už ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muži za to hrozí až pět let vězení, pobyt za mřížemi si asi prodlouží.
"Ve čtvrtek krátce před 23:00 vyrazily na žádost Policie ČR dvě hlídky Městské policie Jablonec nad Nisou na křižovatku ulic Boženy Němcové a S. K. Neumanna. Důvodem oznámení byl muž, který poškozoval zaparkovaná vozidla," popsala událost mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová. Ještě před příjezdem hlídek kontaktovala podle ní městskou policii svědkyně, která upřesnila místo události. Operátor pak nasměroval na místo kamery a zachytil muže, který hodil popelnici proti jednomu ze zaparkovaných vozů. Když strážníci na místo dorazili, byl muž agresivní, postupně se ale zklidnil. Ozbrojený nebyl.
Policisté pak podle Sochorové zjistili, že po muž je vyhlášeno celostátní pátrání, protože svévolně opustil místo výkonu pracovních činností. "Policisté muže ve 23:00 zadrželi, převezli na služebnu a po nezbytných úkonech ho eskortovali do vazební věznice v Liberci," uvedla Sochorová. Poškození vozu v ulici Boženy Němcové kvalifikovala podle ní policie jako přestupek. Uprchlík ale také napadl a udeřil dlaní do tváře muže, který ho na místě konfrontoval a věc policii oznámil. Žádné zranění mu ale podle Sochorové nezpůsobil, přesto nevyloučila, že policisté mohou ještě ve věci kvalifikaci změnit.