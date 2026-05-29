Jablonné v P. chystá Zdislavskou pouť, do chrámu se vrátí ukradená relikvie

Autor: ČTK
  14:58aktualizováno  14:58
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Jablonné v Podještědí na Liberecku se připravuje na sobotní Zdislavskou pouť, do tamního chrámu se při ní vrátí ukradená lebka svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty ukradl zloděj 12. května a zalil ji do betonu, chtěl ji pohřbít. Policie ho dopadla a lebku našla, při hlavní sobotní mši ji předá zpět církvi. Lebka světice pak bude v chrámu vystavena, bude to ale naposledy, řekl dnes ČTK děkan baziliky Pavel Maria Mayer.

Českolipský policejní ředitel Petr Rajt by měl zrestaurovanou lebku předat církvi při hlavní mši v 11:00, sloužit ji bude pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. "Na začátku mše bude smírná pobožnost za svatokrádež, která se tu stala. Znovu se pokryje, ozdobí a rozsvítí oltář, kde bývala lebka sv. Zdislavy, znovu vystavena tam nebude," doplnil Mayer. V bazilice ale budou mít věřící možnost cennou relikvii vidět, nejdéle ale do 17.00, kdy se chrám zavírá. Dohlížet na ni bude policie.

Zachráněná lebka bude po pouti deponována na zabezpečeném místě a později ji chce církev uložit do hrobky světice v kryptě chrámu. S jejím opětovným vystavením se nepočítá. "Je velmi křehká a vystavování a opětovné ukládání by ji mohlo poškodit," řekl Mayer. Na oltáři v chrámu zatím zůstává schránka, kterou zloděj při krádeži lebky rozbil, a také křišťálový relikviář s ostatkem sv. Zdislavy zapůjčený vikářem ze Cvikova. "Bude ale vyhlášena soutěž s odbornou komisí na relikviář, který by tam potom byl definitivně," dodal.

Svatá Zdislava je patronkou litoměřické diecéze a Libereckého kraje, zobrazována bývá jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995.

Lebka světice byla v bazilice vystavena téměř 120 let v relikviáři na bočním oltáři, který je nad kryptou s jejím hrobem. Právě odtud ji zloděj v úterý 12. května před večerní bohoslužbou ukradl, zabezpečení bylo v tu dobu vypnuté. Policie muže dopadla o dva dny později, relikvii zalil do betonu, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. Policie zřejmě lebku zachránila v poslední chvíli, o den později by podle vyšetřovatele skončila na dně řeky.

V souvislosti se Zdislavskou poutí i návratem ukradené relikvie do chrámu se v Jablonném v Podještědí očekává velký zájem lidí. Uzavřená tak bude od 05:00 do půlnoci na neděli oblast náměstí Míru, kam nebude možný vjezd z Lidické ulice ani z druhé strany ze Švermovy. V pohotovosti bude i policie. "Vzhledem k tomu, že očekáváme vysokou návštěvnost diecézní pouti, tak posílíme výkon služby pořádkové i dopravní policie," dodala českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.

