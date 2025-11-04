Jestli opravdu zvítězí dobro nad zlem, jak to má ve správné pohádce být, se příchozí dozvědí v sobotu i v neděli vždy v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.
Jak (ne)provdat princeznu na Sychrově
Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků
Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.
GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci
Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...
Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití
Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....
Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“
Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...
Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T
Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...
Svatomartinské láká na košt do Brna i cizince. Počasí pomohlo kvalitě, říká šéf vinařů
Za týden v úterý dopoledne usedne svatý Martin na bílého koně a se svou družinou vyrazí od katedrály svatého Petra a Pavla na projížďku Brnem. Přes Zelný trh se dostane až na náměstí Svobody, kde v...
Elektrifikace trati z Otrokovic do Zlína nabírá skluz. Oddálily ji volby
Pokud by byla poslední fáze přípravy standardní, do konce letošního roku chtěla Správa železnic (SŽ) vybrat firmu, která zmodernizuje železniční trať z Otrokovic do Zlína. A v lednu 2026 by začala...
Plzeň připomene sametovou revoluci programem pro mladé i pamětníky
Sérií kulturních a vzpomínkových akcí, které propojí různé generace i formy umění, si Plzeň 17. listopadu připomene státní svátek Den boje za svobodu a...
Opilá řidička nemohla ani mluvit a vylézt z auta, při policejní kontrole usnula
Hazard za volantem předvedla v sobotu vpodvečer na Rychnovsku devětapadesátiletá řidička. Policii zalarmoval svědek, který si v Kostelci nad Orlicí všiml vozidla jedoucího protisměrem. Když hlídka...
Pohádkové prohlídky na zámku Sychrově mají již mnohaletou tradici. Tentokrát si pro návštěvníky připravil pohádka s názvem Jak (ne)provdat princeznu.
V Pardubickém kraji ubylo respiračních chorob, přibývá ale nakažených žloutenkou
Díky podzimním prázdninám a státnímu svátku vzniku samostatného Československa se minulý týden snížil počet lidí, kteří v Pardubickém kraji onemocněli akutními...
V katedrále v Brně zazní Symfonie Austerlitz 1805 k připomínce výročí bitvy
V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně zazní v sobotu 22. listopadu Symfonie Austerlitz 1805. Dílo připomínající bitvu u Slavkova složil Zdeněk Kluka z...
Obyvatele Chebu čeká referendum o podnikatelském parku, otázka ale může mást
Historicky první místní referendum se v sobotu 8. listopadu uskuteční v Chebu. Lidé, kteří k urnám přijdou, by měli pozorně číst otázku, na niž budou odpovídat. Podle některých názorů totiž může být...
Ochromená doprava ve Vršovicích. U zastávky Krymská se srazila dvě auta
Dopravu na jedné z tepen na rozhraní pražských Vršovic a Vinohrad zablokovala dnes odpoledne nehoda dvou vozidel. Ve Francouzské ulici poblíž zastávky Krymská se srazila osobní auta. Nehoda se obešla...
Personální změny ve společnosti Somfy: Małgorzata Jasińska novou ředitelkou pro východní Evropu, Yann Barou rozšiřuje odpovědnost za nové trhy
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
Olomoucký kraj požádal o dotaci na novou hvězdárnu v Prostějově za 329 mil. Kč
Olomoucký kraj požádal o dotaci na chystanou stavbu hvězdárny v Prostějově, která v Kolářových sadech nahradí starou astronomickou observatoř. Projekt si podle...
Na cestu do Krkonoš je v Libereckém kraji už nutné mít na autě zimní výbavu
Na cestu do Krkonoš už musí mít řidiči v Libereckém kraji, i když zatím nesněží, na svých vozech zimní pneumatiky. Silničáři v oblasti Krkonoš aktivovali...