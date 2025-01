Jak přečkat zimu s malými dětmi? Vyrazte za kulturou

Batolecí představení je od začátku do konce vymyšlené právě pro děti, kterým je 18 měsíců a víc i se všemi nástrahami, které tento věk přináší.

„Loutky a scéna jsou vizuálně velmi atraktivní. Děj se odehrává v zahrádce, takže protagonisté jsou dětem známí obyvatelé trávníků, keříků i stromů. Pokud se bojíte, že je vaše batole velmi zvídavé a bude se chtít se scénou seznámit i na vlastní hmat, není to třeba - herečky samy děti k interakci vybízejí a jsou zvyklé s tímto publikem pracovat. Bezprostřední emoce, které naše děti prožívají, k divadlu neodmyslitelně patří, takže batodiváka nebude nikdo usměrňovat, aby byl potichu,“ vysvětluje divadelní dramaturgyně Kulturního centra Turnov Eliška Slováková.

Batolecí představení přiveze do Turnova Studio Damúza, které na divadelní scéně působí už od roku 1999 a podporuje neotřelé divadelníky a ambiciózní projekty studentů a čerstvých absolventů DAMU.

„V naší tvorbě se zaměřujeme na autorské inscenace, především na loutkové, výtvarné a objektové divadlo pro děti i dospělé. Hlavní součástí naší tvorby jsou inscenace pro rodiny s dětmi, ve kterých se dětský divák stává naším rovnocenným partnerem. Naším cílem je, aby rodiče bavilo s dětmi na představení trávit čas, a chceme podněcovat otázky a nápady, které podpoří jejich společný dialog,“ komentují svoji produkci sami divadelníci.

Představení se bude konat na Střelnici ve velkém sále, aby byl zajištěn komfortní přístup s kočárkem i dostatečný prostor k pobytu batolat. Na rozdíl od budovy divadla zde nevadí drobečky, pitíčka, mléko nebo jiný nepořádek, který k malým dětem patří. Hra trvá přibližně 35 minut. Začátek je v 10 hodin. „Hru jsme vybírali i s ohledem na maminky, takže pokud vám během péče o dítě chybí kulturní zážitek, na Chramst ho určitě dostanete,“ láká Slováková.

Další akcí je první promítání filmu v rámci Baby kina, které je naplánováno na středu 12. února dopoledne. Tento formát se v Kině Sféra zabydlel už na sklonku roku 2023. Baby kino nabízí projekci převážně oddechových filmů pro dospělé publikum, ale Kino Sféra nechává své diváky i hlasovat o tom, co by chtěli vidět.

„Výběr filmu jsme poprvé svěřili do rukou diváků v lednu loňského roku, letos tedy hlasování na Facebooku zopakujeme a dáme rodičům na výběr, co by rádi viděli. Konkrétní filmy, z kterých se bude vybírat, zatím neodtajníme, ale včas se na sociálních sítích objeví,“ přibližuje dramaturg Kina Sféra Pavel Krupař.

V týmu Kulturního centra vycházejí při sestavování programu pro malé děti a jejich rodiče i ze svých soukromých zkušeností. „Batole v divadle a Baby kino rodičům nabízí zažít společně čas jinak, nově,“ říká Slováková, která je nejen divadelní dramaturgyně, ale také maminka dvou malých dětí.