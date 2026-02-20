Inscenace S tvojí dcerou aneb jak přežít krizi středního věku začíná v místním kině v sobotu od 19 hodin.
Jak přežít krizi středního věku
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...
ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...
Škodováci po něm kdysi chodili do práce. Unikátní sto let starý most znovu ožil
Téměř sto let starý unikátní most, po kterém kdysi chodily do práce generace Škodováků, našel nové využití. Od pátku slouží konstrukce takzvaného Faltusova mostu jako lávka pro pěší a cyklisty přes...
Jaro je tady, hlásí zvířecí záchranáři. Už se starají o prvního zajíčka
Jaro už klepe na dveře, hlásí ošetřovatelé ze záchranné stanice zvířat v Bartošovicích na Novojičínsku. O víkendu přijali prvního letošního malého zajíčka. Každý rok se do stanice dostane více než...
Biatlon na ZOH 2026: Krčmář s Hornigem v hromadném závodu mužů
Čeští biatlonisté uzavřou olympijské hry závodem s hromadným startem. Pro Michala Krčmáře jde s velkou pravděpodobností o poslední vystoupení pod pěti kruhy.
Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry
Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...
Obyvatelé Kroměříže loni vyprodukovali méně odpadu, náklady však vzrostly
Obyvatelé Kroměříže loni vyprodukovali méně odpadu, včetně směsného komunálního odpadu, než v předchozím roce. Náklady na odpadové hospodářství však vzrostly....
Brněnská zoo se rozrostla o mládě takina indického
Brněnská zoologická zahrada se rozrostla o mládě takina indického. Narodilo se přímo ve výběhu, kde je i k vidění. Matka se o něj vzorně stará. ČTK to dnes...
Respektovaná odbornice oddaná pacientům, Šternberk oplakává oblíbenou lékařku
Šternberk na Olomoucku se loučí s oblíbenou lékařkou a nositelkou ceny města Miluší Ondráškovou. Zemřela v pondělí ve věku nedožitých 70 let. Ocenění získala za celoživotní přínos v oblasti...
Hradec Králové chystá rekonstrukci památkově chráněného Gočárova schodiště
Město Hradec Králové začalo chystat rekonstrukci památkově chráněného Gočárova schodiště z roku 1911. Zahájí ji několikaměsíčním průzkumem stavby. Výsledky...
Městský soud se musí již potřetí zabývat zásadami péče o NP Šumava, rozhodl NSS
Městský soud v Praze se bude muset již potřetí zabývat žalobou spolku Hnutí Život, které nesouhlasí se zněním zásad péče o národní park Šumava pro roky 2022 až...
GMU v H.Králové otevírá novou stálou expozici českého umění 20. století
Galerie moderního změní (GMU) v Hradci Králové 21. února otevře novou stálou expozici nazvanou České umění 20. století a jeho škatulky, potrvá do 20. ledna...
Advokát od Netflixu. Vousatá Ally McBealová se vrací už potřetí. Novým prvkem je Mickeyho sestra
Právník Mickey Haller s tváří americko-mexického herce Manuela Garcii-Rulfa tentokrát není právníkem někoho jiného. Poprvé musí obhajovat sám sebe. Poté, co je při policejní kontrole jeho auta v...
VIDEO: Sebevrah chtěl na D1 skočit z mostu, už přelezl zábradlí
Dramatické chvíle zažili v pátek ráno řidiči na 144. kilometru dálnice D1. Policisté zde rozmlouvali sebevraždu podnapilému muži, který chtěl skočit z mostu. Přiměly ho k tomu vážné finanční problémy.